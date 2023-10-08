遭巴勒斯坦轟5000枚火箭！以色列總理宣布「我們正處於戰爭之中」

衝突再起！以色列進入「戰爭狀態」　多航司取消飛特拉維夫航班

▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，以巴局勢緊繃，多間國際航空公司宣布取消飛往以色列特拉維夫的航班。圖為班古里昂機場資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，以巴局勢緊繃，多間國際航空公司宣布取消飛往以色列特拉維夫的航班。圖為班古里昂機場資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日向以色列發動大規模襲擊，以方隨後也展開反擊，目前已知當地死亡人數已經超過232人。而在攻擊行動爆發後，多間國際航空公司宣布取消飛往商業中心特拉維夫（Tel Aviv）的航班。

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綜合《BBC》、《法新社》等外媒報導，據特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion Airport）的班機時刻表，包括美國航空（American Airlines）、法國航空（Air France）、漢莎航空（Lufthansa）、阿聯酋航空（Emirates）、瑞恩航空（Ryanair）、愛琴海航空（Aegan Airlines）等航空公司紛紛取消航班。

另外，瑞士航空（Swiss Air）、奧地利航空（Austrian Airlines）和土耳其航空（Turkish Airlines）等，也取消了往返以色列的航班。

德國漢莎航空公司發言人向《法新社》表示，在巴勒斯坦發生一波攻擊事件後，漢莎航空正在消減飛往以色列的班機。聲明中指出，「鑑於特拉維夫目前的安全局勢，本週六（7日）往返特拉維夫的航班均已取消」，並稱目前正在監控以色列的安全局勢。該航空公司僅保留1個返回德國法蘭克福（Frankfurt）的航班。

法國航空宣布，已暫停往返特拉維夫的航班1天，「直至另行通知」。該航空公司發言人表示，允許乘客免費延後或取消行程。


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