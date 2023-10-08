以巴硝煙再起！加薩走廊激戰　BBC：以色列因情報失誤而措手不及

以巴衝突已232死！傳逾50名平民、士兵遭俘　以色列官員證實

▲以色列政府證實，確實有士兵及平民被哈瑪斯武裝份子俘虜，但否認軍方少將被俘虜的消息。圖為一名以色列平民（中）被哈瑪斯武裝份子送往加薩地區。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列政府證實，確實有士兵及平民被哈瑪斯武裝份子俘虜，但否認軍方少將被俘虜的消息。圖為一名以色列平民（中）被哈瑪斯武裝份子送往加薩地區。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

以色列7日遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）大規模攻擊後，也進行反擊，雙方展開了激戰，造成死傷人數攀升。除了傷亡人數不斷增加之外，哈瑪斯部隊從以色列社區中俘虜民眾，據稱已有57人被抓。對此，以色列政府證實，確實有士兵及平民被哈瑪斯武裝份子俘虜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，哈瑪斯在7日時從加薩地區（Gaza）向以色列中部和南部發動襲擊，不僅將數千枚火箭彈轟向以色列，並有巴勒斯坦武裝分子滲透到以色列境內，且控制了數個地區。根據加薩走廊（Gaza Strip）衛生部，當地的死亡人數已上升至232人。

除了死傷人數攀升外，也傳出有以色列兵民遭俘虜的消息。哈瑪斯一度聲稱，俘虜超過53名以色列士兵及平民，其中包括以色列軍官。也有媒體指出，有57人被哈瑪斯抓走，不過未獲得以色列官方證實。

哈瑪斯稱其有足夠的以色列俘虜來釋放所有巴勒斯坦囚犯。哈馬斯政治局副局長薩利赫（Saleh al-Arouri）表示，「我們手中的東西，將釋放在以色列的所有囚犯（指被關押的巴勒斯坦人）」。

以色列國防軍發言人7日晚間證實，確實有平民及士兵被哈瑪斯武裝分子俘虜，在奧法基姆（Ofakim）與貝埃里也有人質被哈瑪斯劫持，甚至有以色列士兵遭到殺害，但官方並未公開人數。稍早以色列官方也否認軍官遭俘的消息。

從《BBC》以及《CNN》引用的一段影片可以看到，在西傑亞區（Shejaiya）附近有一名女性被槍手從吉普車後車廂拉出來，接著被強行塞進汽車後座，還能明顯看到她的臉在流血，手腕被綁在背後。《CNN》報導指出，該車輛的車牌為以色列國防軍的車牌，很可能是遭到哈瑪斯武裝份子盜走並開往加薩地區。

一名在貝埃里（Be’eri）的女性居民表示，不斷有武裝分子試圖闖入避難所，「我們可以聽到很多聲槍聲，還被告知有恐怖份子在餐廳當中。我和我的家人失去聯繫，我知道我的父親遭到綁架了……沒人告訴我們發生什麼事，我不知道我的母親是否還活著。」


更多「以巴戰火再起」相關新聞。

衝突再起！以色列進入「戰爭狀態」　多航司取消飛特拉維夫航班

哈瑪斯為何此時突襲以色列？分析：為以沙關係正常化投下反對票

以色列居民惡夢般的一天！傳已有57人被俘　人質問題讓危機更複雜

以色列遭襲至少40死、700多傷　巴勒斯坦總統稱「人民有權自衛」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞