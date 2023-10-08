以巴衝突已232死！傳逾50名平民、士兵遭俘　以色列官員證實

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除了死傷人數攀升外，也傳出有以色列兵民遭俘虜的消息。哈瑪斯一度聲稱，俘虜超過53名以色列士兵及平民，其中包括以色列軍官。也有媒體指出，有57人被哈瑪斯抓走，不過未獲得以色列官方證實。
哈瑪斯稱其有足夠的以色列俘虜來釋放所有巴勒斯坦囚犯。哈馬斯政治局副局長薩利赫（Saleh al-Arouri）表示，「我們手中的東西，將釋放在以色列的所有囚犯（指被關押的巴勒斯坦人）」。
以色列國防軍發言人7日晚間證實，確實有平民及士兵被哈瑪斯武裝分子俘虜，在奧法基姆（Ofakim）與貝埃里也有人質被哈瑪斯劫持，甚至有以色列士兵遭到殺害，但官方並未公開人數。稍早以色列官方也否認軍官遭俘的消息。
從《BBC》以及《CNN》引用的一段影片可以看到，在西傑亞區（Shejaiya）附近有一名女性被槍手從吉普車後車廂拉出來，接著被強行塞進汽車後座，還能明顯看到她的臉在流血，手腕被綁在背後。《CNN》報導指出，該車輛的車牌為以色列國防軍的車牌，很可能是遭到哈瑪斯武裝份子盜走並開往加薩地區。
一名在貝埃里（Be’eri）的女性居民表示，不斷有武裝分子試圖闖入避難所，「我們可以聽到很多聲槍聲，還被告知有恐怖份子在餐廳當中。我和我的家人失去聯繫，我知道我的父親遭到綁架了……沒人告訴我們發生什麼事，我不知道我的母親是否還活著。」
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