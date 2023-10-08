RSV病毒超派！不只幼童中鏢咳到吐 國2男反覆發燒：一驗也兩條線
RSV（呼吸道融合病毒）病毒來襲！RSV病毒好發5歲以下幼童，一旦感染RSV小朋友會反覆發燒、咳到吐。不過，兒科醫師陳信宏示警，RSV病毒不只危害小朋友，近期收治一名反覆發燒的國二男生，進行流感、腺病毒、新冠病毒快篩都是「陰性」，最後驗RSV則呈現「陽性」，提醒若大朋友發高燒千萬別輕忽。
記者徐銘穗/綜合報導
陳信宏表示，最近大朋友的發燒咳嗽，有滿多是RSV病毒，該病毒感染症狀包括發高燒、反覆發燒、劇烈咳嗽、咳到吐、咳到想吐、有很多痰。他提醒，若出現發高燒，務必要就醫詳細檢查，才能「對症治療」；另外， 陳信宏也指出，RSV快篩健保規定只給付3歲以下，3歲以上若要篩檢需要自費，提醒家長留意。
最近各大醫院兒科門診的感染RSV（呼吸道融合病毒）病童明顯增加。台大兒科教授黃立民受訪指出，RSV主要感染對象是5歲以下幼童，2歲以下幼兒屬於高危險群，一旦感染，多採取症狀治療。此外，除RSV外，近來社區流感、新冠、副流感、腺病毒、腸病毒等多個病毒流散，讓兒科門診人數爆滿，且同時遭多種病菌感染的幼童也不占少數，讓症狀更為嚴重。
疾管署署長莊人祥日前也表示，今年RSV病毒高峰的確比以往早一點，往年RSV差不多在全年度的37、38周開始上升，在45周達高峰，但今年31、32周就有升溫跡象。本周為第39周，如果RSV跟過去相同，於8周來到高峰，差不多這1、2周進入頂點，之後便會逐漸趨緩。