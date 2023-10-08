贖罪日戰爭後最嚴重！以巴衝突近500死　紐時：心理衝擊堪比911

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《BBC》報導指出，哈瑪斯同時從陸海空進攻，造成以色列至少250人喪生，另有逾千人受傷，且許多軍人和平民被擄走，是自贖罪日戰爭（Yom Kippur War）以來，以色列迄今最致命的暴力事件。贖罪日戰爭指的是埃及和敘利亞於1973年10月6日對以色列發動的突襲，希望能取回以色列於1967年六日戰爭控制的戈蘭高地（Golan Heights）和西奈半島（Sinai Peninsula）。
另外，加薩衛生部門也指出，在以色列的反擊中，已有230多名加薩人死亡。
以色列擁有中東地區最廣泛、最複雜的國內外情報網絡，但這次哈瑪斯的突襲，卻使得以國措手不及，儘管以色列民眾對衝突習以為常，但仍對這次突襲感到錯愕。以色列《國土報》(Haaretz)專欄作家維特（Yossi Verter）表示，「今天，以色列被羞辱和打敗，即使把加薩摧毀，也無法彌補自『贖罪日戰爭』以來最嚴重的安全失敗。」
布魯金斯研究所中東政策中心主任薩克斯（Natan Sachs）指出，以色列人將團結支持政府，「這次攻擊對以色列的心理衝擊類似911」。
在以色列遭受襲擊後，德國首都柏林最知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）將以色列國旗的藍色及白色投射在外牆上；美國紐約知名摩天高樓之一帝國大廈（Empire State Building）也亮起了以色列國旗的顏色，以表達對以色列的支持。
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