以巴硝煙再起！加薩走廊激戰　BBC：以色列因情報失誤而措手不及

贖罪日戰爭後最嚴重！以巴衝突近500死　紐時：心理衝擊堪比911

▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日時向以色列發動大規模攻擊，以方隨後展開反擊，雙方衝突造成大量死傷，更有人被綁架至加薩地區。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日時向以色列發動大規模攻擊，以方隨後展開反擊，雙方衝突造成大量死傷，更有人被綁架至加薩地區。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日時向以色列發動大規模攻擊，儘管以方隨後展開反擊，但由於當時以色列許多居民仍在睡夢當中，因而出現了大量死傷，更有人被綁架至加薩地區。有媒體指出，這是自贖罪日戰爭後，以色列發生最嚴重的暴力事件，而這次突襲選在以色列「住棚節」（Sukkot）假期及安息日，也讓以色列措手不及，《紐約時報》指出，以色列人心理受到的衝擊，堪比美國的「911」恐怖攻擊。

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綜合外媒報導，哈瑪斯7日上午向以色列發動大規模攻擊，從加薩地區發射大量火箭，並派遣武裝分子跨越國界進入以色列領土。以國隨後反擊，並稱已經進入「戰爭狀態」；以國軍方表示，目前正在以國境內的22個地點與「數百名」巴勒斯坦武裝份子作戰，其中尼格夫沙漠（Negev Desert）的2個以色列社區有「嚴重的人質劫持」情況。

《BBC》報導指出，哈瑪斯同時從陸海空進攻，造成以色列至少250人喪生，另有逾千人受傷，且許多軍人和平民被擄走，是自贖罪日戰爭（Yom Kippur War）以來，以色列迄今最致命的暴力事件。贖罪日戰爭指的是埃及和敘利亞於1973年10月6日對以色列發動的突襲，希望能取回以色列於1967年六日戰爭控制的戈蘭高地（Golan Heights）和西奈半島（Sinai Peninsula）。

另外，加薩衛生部門也指出，在以色列的反擊中，已有230多名加薩人死亡。

以色列擁有中東地區最廣泛、最複雜的國內外情報網絡，但這次哈瑪斯的突襲，卻使得以國措手不及，儘管以色列民眾對衝突習以為常，但仍對這次突襲感到錯愕。以色列《國土報》(Haaretz)專欄作家維特（Yossi Verter）表示，「今天，以色列被羞辱和打敗，即使把加薩摧毀，也無法彌補自『贖罪日戰爭』以來最嚴重的安全失敗。」

布魯金斯研究所中東政策中心主任薩克斯（Natan Sachs）指出，以色列人將團結支持政府，「這次攻擊對以色列的心理衝擊類似911」。

在以色列遭受襲擊後，德國首都柏林最知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）將以色列國旗的藍色及白色投射在外牆上；美國紐約知名摩天高樓之一帝國大廈（Empire State Building）也亮起了以色列國旗的顏色，以表達對以色列的支持。

▲德國首都柏林最知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）將以色列國旗的藍色及白色投射在外牆上，以表達對以色列的支持。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國首都柏林最知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）將以色列國旗的藍色及白色投射在外牆上，以表達對以色列的支持。（圖／美聯社／達志影像）



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