國慶連假第二天出遊注意！國5北向13點塞到深夜　上午7地雷路段曝

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高公局指出，今天是連假第2天，出遊車潮湧現，目前全國道路況皆大致正常，截至7點，交通量為8.9百萬車公里，今天相關疏導措施包括，5至12點封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口、13至18點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。
高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹從早上8點壅塞至12點，彰化系統-埔鹽系統從10點塞至12點，北向圓山-大華系統10點塞至12點；國3南向土城-關西8點壅塞至13點左右，快官-霧峰10點塞至12點。
國5南向南港系統-頭城6點塞至16點；國10東向鼎金系統-燕巢系統10點塞至12點。另外，國5北向宜蘭至坪林路段從13點出現車潮，直到深夜23點。
高公局建議西部國道南向用路人儘量於12點後出發；國5南向用路人建議於17點後出發。西部國道北向用路人，由南部出發者9點前就要出發、中部出發者12點前出發；國5北向用路人建議於9點前出發，以節省寶貴時間。
在空間分流部分，高公局建議國1國3可改走台61線，南投往返台中地區改走台63線，霧峰往返台中以北改走台74線或國道4號；宜蘭往台北地區可改走台9線。