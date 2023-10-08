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國慶連假第二天出遊注意！國5北向13點塞到深夜　上午7地雷路段曝

▲今（8）日是國慶連假第二天，高公局預估國5北向宜蘭至坪林路段13點開始塞到深夜，籲一早就出發。（資料圖／高公局提供）
▲今（8）日是國慶連假第二天，高公局預估國5北向宜蘭至坪林路段13點開始塞到深夜，籲一早就出發。（資料圖／高公局提供）

記者李琦瑋／台北報導

今（8）日為國慶日連假第2天，0至5點交通量為5百萬車公里，為年平均平日的1.35倍，高公局預估今天交通量為116百萬車公里，國5北向宜蘭至坪林路段13點開始塞到深夜，高公局籲一早就出發，並公布上午7大壅塞路段。

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高公局表示，昨天全日交通量為112.1百萬車公里，為年平均平日的1.25倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日的1.2倍；昨天下午國道車多路段包括國1南向湖口服務區至新竹、仁德系統至路竹，北向汐止系統至五堵、林口至泰山轉接道；國10雙向左營端至鼎金系統；國5南向石碇至坪林，其餘路段均行車大致順暢。到17點車多路段陸續恢復行車正常。

高公局指出，今天是連假第2天，出遊車潮湧現，目前全國道路況皆大致正常，截至7點，交通量為8.9百萬車公里，今天相關疏導措施包括，5至12點封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口、13至18點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹從早上8點壅塞至12點，彰化系統-埔鹽系統從10點塞至12點，北向圓山-大華系統10點塞至12點；國3南向土城-關西8點壅塞至13點左右，快官-霧峰10點塞至12點。

國5南向南港系統-頭城6點塞至16點；國10東向鼎金系統-燕巢系統10點塞至12點。另外，國5北向宜蘭至坪林路段從13點出現車潮，直到深夜23點。

高公局建議西部國道南向用路人儘量於12點後出發；國5南向用路人建議於17點後出發。西部國道北向用路人，由南部出發者9點前就要出發、中部出發者12點前出發；國5北向用路人建議於9點前出發，以節省寶貴時間。

在空間分流部分，高公局建議國1國3可改走台61線，南投往返台中地區改走台63線，霧峰往返台中以北改走台74線或國道4號；宜蘭往台北地區可改走台9線。

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