MLB／Verlander6局好投、Alvarez雙響 太空人6:4雙城搶下首勝
美國職棒大聯盟（MLB）分區季後賽今（8）日開打，休士頓太空人於主場迎戰明尼蘇達雙城隊，回鍋王牌「V中年」Justin Verlander繳出6局無失分好投，加上Yordan Alvarez雙響砲助威，終場太空人以6：4打敗雙城，拿下分區系列賽首勝。
記者路皓惟/綜合報導
首局下開路先鋒Jose Altuve就砲轟雙城先發Bailey Ober，這發陽春砲替太空人打出好的開局，3局下Alvarez補上一發兩分砲，太空人取得3：0領先，5局下太空人Jose Abreu和Chas McCormick先後敲安，幫助球隊擴大至5分領先。
太空人王牌Verlander開賽時投球有些不穩，但後來他找回了狀態，主投6局無失分，投出3次保送和6次三振。Héctor Neris在7局接替登板，但在兩出局情況下，被Jorge Polanco、Royce Lewis連挨兩轟，雙城將比分追到4：5。
太空人強打Alvarez在7局下擊出陽春全壘打，成為本季首度從Thielbar手中開轟的左打者，也為太空人增添保險分，最後Bryan Abreu、Ryan Pressly聯手守住勝利，太空人在五戰三勝制的分區系列賽拿下首勝。
40歲的Verlander奪得季後賽生涯的第17勝，這位三度奪得美聯賽揚獎的王牌，是在今年交易大限之前被紐約大都會交易，回到老東家太空人，他將率太空人挑戰世界大賽冠軍二連霸。