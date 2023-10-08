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今「寒露」小心大雨來襲！北台灣有感降溫　布拉萬颱風動態出爐

▲雙十國慶連假第2天，今（8）日台灣水氣仍偏多，各地偶有局部短暫雨，也常有較大雨勢，外出務必特別注意。（圖／記者葉政勳攝）
▲雙十國慶連假第2天，今（8）日台灣水氣仍偏多，各地偶有局部短暫雨，也常有較大雨勢，外出務必特別注意。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

雙十國慶連假來到第2天，今（8）日台灣水氣仍偏多，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，各地偶有局部短暫雨，也常有較大雨勢，外出務必特別注意；此外，昨（7）日生成的「布拉萬颱風」雖然強度穩定增強，但對台灣天氣並無影響，不過還有另一個熱帶擾動通過菲律賓進入南海，約6天後會逐漸發展，民眾請持續留意最新天氣動態。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明（9）兩天台灣附近水氣多，各地雲量多、偶有局部短暫雨，大氣不穩定，常有較大雨勢，北台灣白天氣溫也略降，各地區氣溫分佈上，北部攝氏23至29度、中部攝氏23至33度、南部攝氏24至34度、東部攝氏23至33度。

▲布拉萬颱風將朝日本南方海面慢慢遠離，小犬颱風則在香港南方海面，向西緩慢移動，強度將慢慢減弱。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲布拉萬颱風將朝日本南方海面慢慢遠離，小犬颱風則在香港南方海面，向西緩慢移動，強度將慢慢減弱。（圖／翻攝中央氣象署官網）
吳德榮提醒，國慶日、週三（10月10日至10月11日）為東北風型態，迎風面水氣多、北台灣體感濕涼；北部、東北部及東部有局部雨，東北部有較大雨勢，背風面的西半部天氣則較晴朗穩定。週四至週六（10月12至10月14日）各地大致晴時多雲，北海岸及東半部偶有局部短暫雨，中南部山區午後也有短暫降雨的機率，各地早晚稍涼。

針對颱風動態，吳德榮表示，「輕颱布拉萬」在關島東南方海面，未來5天向西轉西北西再逐漸轉北、朝日本南方海面前進，將輕易跨過「中颱」門檻；「小犬」則在香港南方海面，向西緩慢移動，將逐漸減弱。布拉萬颱風5天之後有在日本南方海面向東北迴轉、加速遠離的趨勢，另一熱帶擾動則通過菲律賓進入南海，約6天後才逐漸發展。雖然西北太平洋有多個熱帶系統活動，但一週內、台灣天氣並不受其影響。

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