國慶連假第二天！返鄉出遊不只國道塞、省道15路段也入列

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公路局協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛6,093班次，疏運111,481人，疏運人數較111年同期增加12.9%；東部國道客運路線共計行駛1,587班次，疏運28,956人，疏運人數較111年同期增加18.3%。
今天省道易壅塞路段預計有銜接國道的快速公路，包含中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道路段、台88線五甲至鳳山路段。主要省道路段包含台61線鳳鼻至香山及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。
觀光景點聯外道路包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段；中部台14甲線清境農場路段、台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段、台26線楓港至墾丁路段。公路局建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。
公路局提到，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣、公路局智慧化省道即時資訊服務網，獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並可利用公路局疏運專區；另已請客運業者於連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。