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《間諜家家酒》第二季奪冠！10月最期待新番　動漫迷萬票投出排行

▲《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第二季於昨日深夜23時於各大影音平台更新。（圖／Youtube@TOHO animation チャンネル）
▲《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第二季於昨日深夜23時於各大影音平台更新。（圖／Youtube@TOHO animation チャンネル）

記者賴禹妡／綜合報導

近期陸續迎接各個熱門動畫秋季新番，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第二季也於昨（7）日深夜23時於各大影音平台更新。先前外國動畫網站Anime Corner就票選10月最期待動畫，其中《間諜家家酒》、《進擊的巨人》就分別占據了第一、二名，9月底才播出的《葬送的芙莉蓮》也名列前茅。 

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Anime Corner發起投票活動，邀請動漫迷選出最期待的秋季動畫新番，時間為9月22日至28日，總共收集了1萬2000票。而排名結果出爐後，第一名為《SPY x FAMILY間諜家家酒》第二季，得票率7.31%，即將在11月4日放送的《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》則以5.53%位居第二名。 

▲即將在11月4日放送的《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》以得票率5.53%位居排行榜第二名 。（圖／進擊的巨人官方Twitter）
▲即將在11月4日放送的《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》以得票率5.53%位居排行榜第二名 。（圖／進擊的巨人官方Twitter）
第三名則是已經在10月4日播出的《我想成為影之強者！》，得票率為5.21%。首集播出就讓許多觀眾感動落淚的《葬送的芙莉蓮》，以4.18%獲得第4名，第5名為《Dr.STONE 新石紀 NEW WORLD》第二季度。 

而《間諜家家酒》除了開播的第二季動畫之外，在12月22日還將在日本地區上映劇場版《SPY×FAMILY 間諜家家酒 CODE: White》，由名作家大河內一樓負責腳本，但由於他過去常常寫出「超級胃痛」的劇情，因此讓不少觀眾相當期待，他能在主要以溫馨內容取向的《間諜家家酒》中，創作出哪些神來一筆的劇情。 

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