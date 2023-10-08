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受邀參與國慶　諾魯共和國總統昆洛斯抵台、吳釗燮接機

▲諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun，右二）伉儷應我國政府邀請，於今日清晨5點19分抵台訪問5天，並將出席10月10日國慶慶典活動。（圖／外交部提供）
▲諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun，右二）伉儷應我國政府邀請，於今日清晨5點19分抵台訪問5天，並將出席10月10日國慶慶典活動。（圖／外交部提供）

記者邱新博／台北報導

雙十國慶即將到來，諾魯總統諾魯共和國總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）伉儷今（8）日清晨5點19分應邀抵台訪問5天，將出席雙十國慶慶典活動，由外交部長吳釗燮親自在機門迎接。

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根據外交部日前提供資訊，諾魯共和國昆洛斯總統訪團一行17人，是搭乘華航航空第54次班機，由布里斯本飛抵桃園機場，訪問團成員包括諾魯教育部長孟克（Richard-Hyde Menke）、土地管理部副部長艾吉爾（Jason Bingham Agir）、外交暨貿易部次長塔布那（Dominic Joselito Tabuna）、國會議員柏尼克（Shadlog Armait Bernicke）及史考蒂（Charmaine Eraidinomo Scotty）等重要官員與民意代表。

昆洛斯一行人抵台時先與吳釗燮接機一行寒暄問候，昆洛斯致詞表示，「感謝蔡英文總統與政府邀請我們到訪參與慶祝國慶日，也對台灣即將到來的國慶表達祝賀。」

昆洛斯總統訪台期間除會晤蔡英文總統外、也會參加國慶慶典系列活動、出席第7屆「玉山論壇」發表開幕演說，並接受蔡總統及外交部長吳釗燮設宴款待，就兩國合作議題交換意見。

除了諾魯共和國總統一行訪台外，外交部日前也指出，聖文森及格瑞那丁總督朵根（H.E. Dame Susan D. Dougan, GCMG, OBE）一行3人應我國政府邀請，訂於今（112）年10月7日至11日來訪參加我國國慶活動，外交部表達誠摯歡迎。

朵根總督曾於97年以聖國教育部首席教育官身分訪台，此次則是首度以總督身分來訪。訪問期間，朶根總督將會晤蔡英文總統，並於國慶當日向蔡總統覲賀、參加國慶大會及國慶酒會，另將接受外交部長吳釗燮款宴、視察聖國駐台大使館及會見聖國在台學生，以及參觀國立故宮博物院、台北101大樓及台北植物園等經建文化設施。

我國與聖文森及格瑞那丁邦誼今年邁入第42週年，邦誼歷久彌新。聖國政府是我國在國際場域的忠實盟友，歷年來堅定支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）及國際民航組織（ICAO）等國際組織。兩國長年齊力推動聖國發展需要的各項合作計畫，已在農業、資通訊、醫衛、防災、婦女賦權及教育等領域獲致豐碩成果，嘉惠聖國人民。

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