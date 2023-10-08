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翡翠騎士高雄首演啖美食！UCLA棕熊樂隊明天來　追星行程一次看

▲翡翠騎士今（8）日下午將在高雄港7號碼頭進行台灣首場演出，高雄市政府昨晚端出超多美食款待。（圖／高雄市政府提供）
▲翡翠騎士今（8）日下午將在高雄港7號碼頭進行台灣首場演出，高雄市政府昨晚端出超多美食款待。（圖／高雄市政府提供）

記者李琦瑋／台北報導

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」今（8）日下午將在高雄港7號碼頭進行台灣首場演出，昨晚提前到達高雄，高雄市政府舉辦歡迎派對，端出小籠包、鹹酥雞、珍奶、雞蛋糕等諸多美食款待，還安排大型戳戳樂、台灣夜市乒乓球遊戲、拍貼機等，讓日本學生大讚「食物非常好吃！高雄實在好熱情！」

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▲「翡翠騎士」今（8）日下午將在高雄港7號碼頭進行台灣首場演出，昨晚提前到達高雄。（圖／翻攝自台日交流協會臉書）
▲「翡翠騎士」今（8）日下午將在高雄港7號碼頭進行台灣首場演出，昨晚提前到達高雄。（圖／翻攝自台日交流協會臉書）
「翡翠騎士」首度受邀來台，將於國慶大會演出，高雄市政府與文化總會合作，邀請「翡翠騎士」先到高雄首演，今天下午3點半起將在高雄港7號碼頭登場，市府也特別安排活動直播，民眾可至「高雄市政府」、「陳其邁」、「中華文化總會」臉書，以及「高雄市政府」、「陳其邁」YouTube官方頻道，同步觀賞精彩直播。

▲高雄市政府舉辦歡迎派對，端出小籠包、鹹酥雞、珍奶、雞蛋糕等諸多美食款待。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府舉辦歡迎派對，端出小籠包、鹹酥雞、珍奶、雞蛋糕等諸多美食款待。（圖／高雄市政府提供）
為了迎接「翡翠騎士」，高市府在歡迎派對中特別準備小籠包、鹹酥雞、珍珠奶茶等知名台式美食飲品，高雄在地農漁產也入菜，包括甲仙芋頭酥、美濃蘿蔔糕、前鎮鮪魚、燕巢芭樂、旗山香蕉、岡山蜂蜜檸檬汁，在派對中都吃得到。

▲高雄市政府舉辦歡迎派對，端出小籠包、鹹酥雞、珍奶、雞蛋糕等諸多美食款待。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府舉辦歡迎派對，端出小籠包、鹹酥雞、珍奶、雞蛋糕等諸多美食款待。（圖／高雄市政府提供）
參與歡迎派對的高雄在地青年攤商也準備珍珠豆花、富士山造型雞蛋糕等特色甜品，讓學生一到高雄就能吃到最道地的台灣味、高雄味！

▲歡迎派對還安排大型戳戳樂和台灣夜市乒乓球遊戲。（圖／高雄市政府提供）
▲歡迎派對還安排大型戳戳樂和台灣夜市乒乓球遊戲。（圖／高雄市政府提供）
此外，高雄熊在派對入口活潑迎賓、輔英啦啦隊和蘋果家族的熱舞表演炒熱現場氛圍，高雄高商學生也參與晚宴與日本學生交流同樂。現場吹氣球PK任務、九宮格戳戳樂遊戲以及夜市乒乓球遊戲，都讓台日學生建立默契迅速破冰，現場笑聲不斷！

▲派對現場設置的拍貼機非常受歡迎。（圖／高雄市政府提供）
▲派對現場設置的拍貼機非常受歡迎。（圖／高雄市政府提供）
派對現場設置時下正夯的拍貼機非常受歡迎，不少台日學生互揪一起拍貼留下珍貴紀念。

▲高雄在地青年攤商準備的富士山造型雞蛋糕、珍珠豆花、樂器鑰匙圈，都大受日本學生喜愛。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄在地青年攤商準備的富士山造型雞蛋糕、珍珠豆花、樂器鑰匙圈，都大受日本學生喜愛。（圖／高雄市政府提供）
高雄市副市長羅達生親自歡迎學生，代表市政府致贈六龜山茶禮盒以及特別刻上「台日友好、高雄永遠為你們加油！」字樣的大港橋小夜燈，並期待翡翠騎士這次來高雄演出，透過音樂深化台日友誼。

▲派對現場設置的拍貼機非常受歡迎。（圖／高雄市政府提供）
▲派對現場設置的拍貼機非常受歡迎。（圖／高雄市政府提供）
高市府說，在派對結束後，翡翠騎士把握時間，結伴前往行前就「許願」要好好逛逛的便利超商。門市特別準備小禮物，並列隊熱情以日文歡迎學生，讓學生感到驚喜，大喊好貼心！學生們熱烈討論，也採買不少台灣特有的零食、泡麵。

另外，美國加州洛杉磯分校棕熊行進樂隊譽有「純金之聲」美名，今年也受邀國慶演出，明天將抵達台灣，與翡翠騎士、建中樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊等，進行台美日四校交流，參加完國慶後還會在10月14日到嘉義縣府前廣場演出。

翡翠騎士行程

10月8日，15:30-16:30，高雄首演，將與高雄女中、樹德家商及高雄高商3校進行交流。地點：高雄港7號碼頭。民眾可至「高雄市政府」、「陳其邁」、「中華文化總會」臉書，以及「高雄市政府」、「陳其邁」YouTube官方頻道，同步觀賞精彩直播。
10月9日，09:30-09:45，圓山大飯店快閃演出。地點：圓山大飯店戶外廣場
10月9日，15:00-16:40，台美日四校交流（翡翠騎士、UCLA棕熊行進樂隊、建中樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊）。地點：兩廳院前廣場
10月10日，參與國慶大會。地點：總統府前廣場
10月11日，14:20離台

UCLA棕熊行進樂隊行程
10月9日抵台
10月9日，15:00-16:40，台美日四校交流（翡翠騎士、UCLA棕熊行進樂隊、建中樂旗聯隊、海軍軍官學校鼓號樂隊）。地點：兩廳院前廣場
10月10日，參與國慶大會。地點：總統府前廣場
10月14日，09:50-10:40，嘉義演出，美台四校交流。地點：嘉義縣府前廣場

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