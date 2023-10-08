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金鐘58／范瑞君1秒進入角色淚灑攝影棚！害怕死亡常寫遺囑給女兒

▲入圍第58屆金鐘獎「「迷你劇集／電視電影女配角獎」的范瑞君能1秒進入角色，淚灑攝影棚，還分享自己因為害怕死亡，常常寫遺囑給女兒。（圖／MOMOTV提供）
▲入圍第58屆金鐘獎「「迷你劇集／電視電影女配角獎」的范瑞君能1秒進入角色，淚灑攝影棚，還分享自己因為害怕死亡，常常寫遺囑給女兒。（圖／MOMOTV提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

51歲演員范瑞君，憑藉戲劇《額外旅程》入圍今年第58屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影女配角獎」。近日，范瑞君接受《大雲時堂》主持人李四端專訪，說到角色能1秒進入狀況，瞬間淚灑攝影棚，而她也透露曾經害怕死亡，還經常寫遺囑給女兒，在鏡頭前分享自我心境。

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范瑞君在《額外旅程》飾演一位老公等待器捐的老婆，性格自私，再加上心理生病，一看到電視上有人發生車禍，腦中只想著對方的器官能不能為家人使用，而這種自私源自於害怕失去丈夫及對丈夫的愛，內心恐懼、害怕失去家人，失去之後怎麼辦。

▲范瑞君。（圖／MOMOTV提供）
▲范瑞君（右）接受李四端專訪，聊聊戲裡戲外的生活。（圖／MOMOTV提供）
在劇中，范瑞君為了家人，希望能用另外一個人失去生命來救活丈夫，於是在兩者之間煎熬與拉扯。也因為同理心，范瑞君在節目上邊說邊哭，馬上就能進入角色狀況飆淚，令人印象深刻，談到表演功力如何磨練？她表示，靠著練習，生活當中必須隨時記得很多狀況，像是開心有很多種，打造一個情感的儲存庫，抓住感覺擴張它。

范瑞君坦言，她從以前就非常害怕死亡，經常寫遺囑給女兒，從害怕到感覺有趣的心理過程就是轉念，36歲生小孩之後顧念身體健康，希望可以陪他們久一點，或者是好死一點，讓他們不要有負擔。

因為有很多話想要對女兒說，所以范瑞君第一次寫遺囑時，寫得痛哭流涕、廢話連篇，「媽媽有多愛妳」、「妳將來怎麼樣」、「長大怎麼樣」、「交男朋友如何」等等，就像訣別書。過幾年之後改了遺囑，變得簡單，「不管媽媽在不在，都希望妳們健康、樂觀和開心。」

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