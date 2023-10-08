駐紐西蘭代表處舉辦國慶酒會接地氣　歐江安毛利語開場結尾獲肯定

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，包括國際監察組織副理事長（紐國首席監察使）博希爾（Peter Boshier）、北帕市市長史密斯（Grant Smith）、友邦教廷駐紐西蘭代辦布斯提（Giosue Busti）、前貿易部長葛羅瑟（Tim Groser）、前內政部長鄧恩（Peter Dunne）、前旅遊部長懷爾德（Dame Fran Wilde）、知名公衛學者貝克（Michael Bake）、威靈頓市議員佛里（Sarah Free）、市議員楊恩（Nicola Young）、市議員凱福特（Diane Calvert）、市議員Ray Chung、紐台經貿協進會主席芬尼（Charles Finny），以及紐西蘭重要智庫負責人、學者、企業界、留台校友會、僑領等約百人出席盛會。
代表處表示，為增加台灣元素，酒會會場提供來賓品嚐台灣啤酒、KAVALAN威士忌等，另播放外交部製作的國慶影片「眾志成城，台灣向前」、國情影片「台灣：良善力量」、台灣民謠及原住民傳統曲目，廣受好評。
歐江安致詞時表示，今年是台紐關係新里程碑，3月紐西蘭國會首度成立跨黨派友台小組，目前有26名國會議員加入，5月友台小組2位共同主席聯名具函支持台灣參與WHO及WHA；2023年為台紐經貿協定（ANZTEC）10週年，雙邊貿易成長98%，成果豐碩。
歐江安說，台灣在疫情下經濟仍高速成長，台美21世紀貿易倡議首批協定已生效，台加刻洽談投資促進及保障協議（FIPA）、台英也進行深化貿易夥伴關係等對話。呼籲紐西蘭各界支持台灣加入CPTPP，儘速成立個別工作小組，台灣已做好準備，完全符合高標準，台灣的加入有助於全體成員。
歐江安也高度肯定紐西蘭發表首份「國家安全戰略」等重要政策，強調紐西蘭對台灣有直接利益，關切台海緊張情勢升高，呼籲僅能透過對話和平解決歧見，不得訴諸武力或威脅。
歐江安強調，台海和平穩定對全球經濟與國際安全不可或缺，台灣會加強自我防衛，也期待與民主夥伴深化合作，共同維護在印太地區的和平穩定，守護以規則為基礎的國際秩序。