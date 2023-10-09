宣示意味濃！郭台銘連署廣告看板 就買在國民黨中央正對面
投入2024年總統大選的鴻海創辦人郭台銘目前正在進行獨立參選連署，郭台銘辦公室日前宣布，連署已經達到門檻，但還要持續努力，力拚百萬連署。而郭台銘為宣傳連署，除了在傳統媒體、網路媒體下廣告外，在公車、計程車也都看得到，各大廣告看板也被郭台銘攻佔，有趣的是，國民黨中央正對面的樓房上，也掛著「全民連署郭台銘」的看板。
記者余祥／台北報導
國民黨中央對面樓房的廣告看板，常作為政治性看板使用，過去在國民黨尚未徵召總統參選人前，也有韓粉在同樣的地方掛上「國民黨徵召韓國瑜選總統」的廣告。
郭台銘最初是希望代表國民黨參選總統，如今爭取失利後，郭台銘改為尋求獨立參選連署，廣告看板地點就選在國民黨中央正對面，僅隔著一個斑馬線的距離，其中意涵也值得玩味。
近期也發生郭台銘廣告風波，由於郭台銘下廣告在中廣董事長趙少康的網路節目中，整面背板都是郭台銘連署相關內容，讓趙少康被誤以為是支持郭台銘連署，還引發考紀相關風波，國民黨主席朱立倫僅回應說，相信趙少康知道分際。
對於廣告買在國民黨中央對面是否有宣示意涵？郭辦發言人黃士修表示，其實只是正好那邊有看板空位，廣告採購就買下來了。不過，萬一朱立倫上班時不小心跟郭董同框，就要被送考紀會開除黨籍囉，相信朱主席應該知道分際。