以色列戰爭！台灣旅行團若暫停發團　品保協會：費用依規定退返

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對於目前在以色列的旅行團情況，雄獅旅遊表示，目前有一組團體旅客含領隊29人在耶路撒冷，團員已抵達飯店休息，一切均安，預計今天返台。旅天下則在10月4日有一團旅客及含領隊21人，目前在約旦，旅天下強調，後續行程會以旅客安全為第一考量，隨時掌握最新消息，並依狀況滾動調整。
李奇嶽今天指出，以色列地區旅行團市場不大，主要是班次很少、費用也高，出團難度高的旅行團，在市場上屬於高單價、小眾的行程，台灣平均每年約1、2千名旅客參加以約團（以色列、約旦），但這種政局較不穩定的國家出團風險本來就高，未來可能將此地列為不適合前往國家。
李奇嶽說，目前以色列旅行團受到戰爭影響，有部分旅行社行程暫停，在安全許可的情況下，旅行社會儘快讓團員離開危險區域或提前返台，後續受戰爭因素影響，各家業者、旅行社應該會暫停發團，若有已經繳納的費用，業者應依照定型化契約，扣除完相關費用之後，剩餘的團費要退返旅客。
根據旅遊定型化契約書規定，天災、戰爭、當地動亂或疫情都是旅行不可抗力因素，業者得變更旅程、遊覽項目或更換食宿、旅程；因此所增加之費用不得向旅客收取，所減少之費用，應退還給旅客。
旅遊團出發前因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致旅遊契約無法履行時，旅客與業者任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任，所以旅行社應該將已代繳的規費或履行該契約已支付的必要費用，扣除後的餘款退還給旅客。
若國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，可撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。
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