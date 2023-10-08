柯文哲丟民調當「藍白合」標準？朱立倫：需確認有共同理念
藍白怎麼合？雙方各說各話，民眾黨總統參選人柯文哲認為，民主政治就是要以民意為依歸，藍白合應該要以民調做標準，國民黨黨主席朱立倫今（8）日上午陪同高雄立委參選人曹桓榮到岡山後協代天府上香時指出，兩黨之間一定要建立在共同的理想、共同的理念，可以在確認成為一個政治聯盟之後再談細節。
記者鄭婷襄／高雄報導
民眾黨總統參選人柯文哲提出，他的SOP就是民主政治一切以民意為依歸，藍白合應該要以民調做標準，民眾黨已經清楚表達，剩下就看國民黨怎麼回應。
朱立倫表示，國民黨跟民眾黨之間一定要建立在共同的理想、共同的理念，這一點需要大家共同來確認，確認有共同的理念共同的理想，確認是藍白合，這樣，大家就為了這個理念來共同努力，共同結成一個政治聯盟，將來成為執政聯盟，這是最重要的，至於其他所謂的方法從來沒有排除過，這個可以在確認成為一個政治聯盟之後，可以再談細節。
至於台灣民意基金會董事長游盈隆說藍白合已經是一場無聊的春夢，選戰將回歸綠、藍、白，三角督的競爭，藍白也很快會變臉，棄保大戰即將開打，朱立倫則說，個人的評論沒有意見，但大家都是秉持誠心、耐心、同理心，在這個過程當中，需要大家一起來努力，相信最後在民意與大家的共同努力之下，一定可以水到渠成。