設基金會「百萬連署捐億元」 郭台銘直呼：改變台灣時機到了
距離2024總統大選倒數不到一百天，鴻海創辦人郭台銘辦公室昨天拋出，將成立「郭爸爸希望基金」，只要每增加10萬人連署，郭就捐助1千萬給該基金會。對此，郭台銘今（8）日直言，「改變台灣的時機到了」；至於涉及是否涉及賄選？郭辦發言人陳家頤強調，一切合法合規，郭辦也不會來決定誰來接受補助。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘日前聲稱，連署已經突破法定的28.9萬門檻，郭辦昨天更宣布，下階段將成立「郭爸爸希望基金」，只要每增加10萬人連署，郭就捐助1千萬給該基金會，連署破百萬就捐1億元，相關基金經費則用於民生、社會福利、醫療等方面，會募集各界提案來決定使用方式。
郭台銘今天走訪湖光連署站，並接受在場志工們提前暖壽，會後接受媒體聯訪時，被問及「郭爸爸希望基金」理念，郭台銘指出，「各位，改變台灣的時機到了」，他們在短短兩週時間就突破連署門檻，感謝大家的支持，之後會持續努力加油再創新高。
至於拋連署百萬份就捐1億元被質疑「賄選」，陳家頤也說，一直以來始終沒有任何模糊空間，一切合法合規，昨天聲明稿也強調，基金不是特定人士跟連署人申請，郭辦也不會來決定誰來接受補助，沒有任何違法問題，「希望檢調能給的明確回應，我們一切合法合規」。