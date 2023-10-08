影后桂綸鎂「見黑人女孩遭歧視」痛哭！體驗AR作《黑》情緒潰堤
金馬影后桂綸鎂日前出席「TTXC台灣文化科技大會」開幕典禮，體驗亞洲最大的XR沉浸式影像大展「XR無限幻境」。「年度焦點」AR擴增實境作品《黑》，故事為美國民權運動先鋒克羅黛特科爾文遭受歧視的歷史，桂綸鎂在這部作品擔任「說書人」獻聲演出，作為觀眾首次體驗，結束時情緒潰堤淚擁製片Emanuela Righi，對故事主角的歷程相當有感觸。
記者黃雅琪／綜合報導
《黑》（COLORED）是根據法國作家Tania de Montaigne的同名書籍創作的AR擴增實境作品，描述1950年代不公平的種族隔離政策與體制，當時一名15歲黑人女孩克羅黛特科爾文（Claudette Colvin），因拒絕讓座給一名白人乘客遭到逮捕，入獄後她捍衛自己無罪，並決定控告整個城市，當時的社會氛圍沒有人敢這麼做，不過克羅黛特科爾文身為美國民權運動先鋒之一，卻沒有人記得她的名字。
桂綸鎂表示，歷史故事以AR形式呈現，能讓觀眾更身歷其境、了解真相！在《黑》作品中，觀眾可以隨意走動，比方在一台巴士上，可以隨意坐在某個位子，也可以坐在黑人女孩克羅黛特科爾文身旁，和她共乘同台巴士，或是在法庭裡的段落，觀眾可以起身為她抗辯，真實的情景令人驚豔。
桂綸鎂說：「我記得在雨中，她蹲在那裡哭泣的時候，我就蹲在她旁邊，我很想伸手抱抱她，其實你是可以感覺碰得到她的」，桂綸鎂形容，雖然時間是現在，但很像回到當時的場景一樣去經歷主角的經驗，觀眾可以無時無刻的轉變，用不同的角色身歷其境。TTXC台灣文化科技大會盛事，即日起至10月22日在高雄隆重登場。