李彥秀嗆「網軍側翼始祖」 高嘉瑜駁：從來沒有花錢買網軍
因臉書「Lin bay好油」林裕紘自導自演恐嚇案，翻出方和傳媒與歐絡因創意兩家公關公司與國民黨關係匪淺，國民黨港湖區立委參選人李彥秀遭指是大金主，砸202萬元經費宣傳，李彥秀今日反擊，稱民進黨立委高嘉瑜恐怕才是網軍側翼的始祖。對此高嘉瑜回應，自己從來沒有買網軍帶風向，這是鐵錚錚的事實，反觀李彥秀砸大錢買公關公司，究竟要宣傳什麼，才是大家質疑的重點。
記者陳威叡／台北報導
對於花202萬元在公關公司宣傳，李彥秀回應稱找公關公司幫忙拍照、短影音宣傳非常平常，批評「高嘉瑜恐怕才是網軍側翼的始祖」。高嘉瑜則強調，自己從來沒有花錢買過網軍，很多支持她的聲音，都是自發性的行為，反觀李彥秀被踢爆與藍營第一代公關公司方和傳媒與歐絡因創意有交集。
高嘉瑜說，最令人質疑的是，李彥秀一個人就花了202萬元買公關公司，相較於同黨立委只花了10萬元，如此不尋常的大筆預算支出，到底做什麼？買什麼？這個陣仗比選總統還誇張，除了證明她財力雄厚外，砸大錢買公關公司，才是大家質疑的重點，到底在宣傳什麼？而李彥秀始終在迴避。
高嘉瑜指出，前陣子網紅四叉貓稱許哲賓在帶風向攻擊她，當時許哲賓跟許多人用語一模一樣，這後面的操作也要去釐清。
最後高嘉瑜說，自己正大光明，一步一腳印經營選區，沒有財團建商支持，羨慕李彥秀從2020年政治獻金來是全國前三， 有財力雄厚支持對李彥秀來說有很大的包袱，強調自己則是在民生相關政策把關，重申從來沒有網軍帶風向，「這是鐵錚錚的事實」。