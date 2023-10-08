布拉萬颱風又大又強！國慶「3縣市」防大雨 下週恐又有新颱風
今年第15號颱風「布拉萬」（國際命名： Bolaven）昨（7）日生成，各國電腦模式大多預測布拉萬會成為「又強又大」的颱風，天氣風險公司分析師李至晟表示，布拉萬對東亞的陸地都不會有影響，下週末則可能還有熱帶擾動近一步發展為颱風的機會，近期較需注意的是東北季風的強度，尤其北部、東北部可能出現較大雨勢；氣象專家賈新興也點名，新北、宜蘭和花蓮、宜蘭交界，在明後天將有異常降雨。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司指出，今（8）日鋒面通過北部近海、東北季風增強，北部、東半部大多是多雲到陰，偶有小雨的天氣；上午鋒面尾端延伸到琉球群島一帶，台東到恆春半島受偏南風帶來海上對流的影響，有局部較大雨勢。預計白天東北季風逐漸增強後，北部、東北部就會出現比較持續的降雨，並延續到國慶連假的尾聲。
賈新興則說明，明後兩天東北部的異常降雨會出現在，「新北宜蘭交界」、「宜蘭」及「宜蘭花蓮交界」，雨勢最劇烈的時間點落在明（9）日晚上至下週三（10月11日），國慶日（10月10日）當天西半部天氣轉趨穩定，中南部易有好天氣，但大氣擴散條件不佳。
天氣風險公司補充，目前洋面上有過去影響台灣的小犬颱風和布拉萬颱風，小犬位於香港近海緩慢西移，為當地帶來不小的風雨，明日才會進一步減弱，並接近海南島。布拉萬颱風預計在下週通過關島附近後北轉，電腦模式都看好它會成為一個又強又大的颱風，但其發展皆在遠洋上，對東亞的陸地不會有影響。提醒民眾，後續還有熱帶擾動，但要等到接近下週末才有進一步發展空間，短期內的天氣重點還是要留意東北季風的強弱變化。