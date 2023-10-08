跑行程巧遇！高嘉瑜邀郭台銘吃肉圓 郭辦：遇到會給她限量錢母
距離2024總統大選倒數不到一百天，各組候選人勤跑基層，加強陸戰吸引更多支持者，鴻海創辦人郭台銘今早走訪在湖光市場旁的湖光連署站，而民進黨立委高嘉瑜剛好也到湖光市場掃街，高嘉瑜得知此事後，便邀請郭台銘到旁邊的攤位「吃肉圓」，郭辦發言人陳家頤則說，遇到會給她郭台銘的限量發財金，兩人最後無緣同框。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘今早到湖光連署站，給現場工作人員打氣，並接受在場志工提前「暖壽」，開心歡唱生日快樂歌慶祝，蛋糕則是以「中式大餅」代替，之後便轉往湖光市場拜票掃街。
當時有媒體問及郭台銘是否會與高嘉瑜同框？陳家頤則簡短回應，遇到會給她郭台銘的限量發財金。
高嘉瑜今早也安排掃街活動，沿路向選民發扇子、面紙，當時剛好掃街到郭台銘連署站旁的攤位，高嘉瑜還打趣跟老闆說，等一下要邀請郭台銘來吃肉圓，幫老闆捧場「說個讚」。
至於是否要親自去跟郭台銘打招呼？高嘉瑜則問「他人呢？他已經到了嗎？」記者回他說是10點，還是要在原地等郭台銘前來？高嘉瑜則說，要掃街發競選扇子，便繼續她的行程。
郭台銘隨後進入市場掃街，雖然兩人一度巧遇，不過因現場人潮眾多，郭台銘、高嘉瑜最終無緣同框，雙方僅擦身而過。