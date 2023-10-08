國慶焰火會場　周邊道路管制報你知

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交通局長葉昭甫表示，為確保焰火施放安全及交通疏運順暢，將於10月9日開始至活動結束期間進行會場周邊道路管制，管制路段有中科路（黎明路至河南路）、經貿五路（僑大八街路至廣福路）、僑大八街、僑大七街（黎明路至經貿五路）、僑大六路（黎明路至經貿五路）、經貿八路（中科路至經貿路）、經貿七路（中科路至經貿路）、僑大路（僑大八街路至廣福路）、凱旋八街等，其中經貿路(經貿五路至大鵬路)及經貿五路(凱旋路至經貿路)自10月10日早上8點起才開始管制，另部分公園周邊部分道路因佈彈作業撤場需求，需管制至10月12日才可開放通行，籲請附近住戶與行經當地的民眾提早規劃替代路線，造成通行不便，感謝民眾協助配合，讓國慶活動能順利進行。
葉昭甫說，活動期間部分公車路線及iBike站點也將進行管制，其中市公車路線5、6(含副)、25、33、35、88、160(含副)、199(含延)、354、358(含延)、525、綠4等路線，配合交通管制路段將進行改道，詳細資訊會發布於台中市公車動態資訊網頁及台中公車APP，供民眾查詢；iBike站點除「經貿五僑大八街口站」、「觸覺體驗區(經貿五路)站」、「自我體驗區(僑大八街)站」、「敦化凱旋路口站」及「中央公園(遊客服務中心)站」5站暫停營運外，其餘站點維持正常營運，詳細資訊已協調微笑公司在官方網站公布，方便民眾查詢。
葉昭甫特別提醒，欲開車來欣賞國慶焰火的朋友請避走管制路段，雖然會場周邊備有汽、機車停車場，但停車空間有限，請開車民眾務必事先查詢國慶焰火周邊停車資訊，如果顯示已無剩餘車格，請盡量不要再開車前往會場，或可將車輛停放於洲際棒球場周邊或台中市政府周邊，再轉乘「洲際線」或「市府線」的免費接駁車前往會場，搭大眾運輸來看國慶焰火，不必擔心停車問題，省時又便利。