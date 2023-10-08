NBA／熱身賽詹皇缺陣！勇士125:108大勝湖人 Chris Paul首秀6分
NBA季前熱身賽今（8）日開打，金州勇士隊靠著「新三巨頭」發威，Chris Paul、Stephen Curry、Klay Thompson合計攻下24分，其中Chris Paul首秀6分、5助攻，表現亮眼，勇士以125:108大勝洛杉磯湖人，湖人隊「詹皇」LeBron James並未出賽。
記者吳政紘/綜合報導
勇士隊季外補強老將Chris Paul，希望以他穿針引線的威力，幫助勇士隊再度奪冠，但湖人隊在LeBron James、Anthony Davis以及八村壘等球員助陣下，依舊有機會問鼎總冠軍的實力。
12月就變成39歲的「詹皇」LeBron James，實力依舊令人不容小覷，但他也即將成為最資深的現役球員，比賽之餘，「詹皇」LeBron James還跟Stephen Curry等人互動，似乎要密謀明年巴黎奧運組成超級夢幻隊衝擊冠軍。
而湖人隊在這場比賽，以D'Angelo Russell、Anthony Davis等人拿下15分為最高，勇士隊Jonathan Kuminga24分是最高得分。
Chris Paul第一場比賽就投中中距離，加上他傳球視野好，也助攻給Stephen Curry，兩人適應不錯。