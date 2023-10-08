漢堡王改名「雞堡王」！老饕見招牌瘋猜：退加盟了嗎　真相曝光

全台通路激省／全聯雙十購物節「限2天」　日本麝香葡萄再降價

▲雙十連假全台通路激省優惠，包括家樂福推出全台通路最低日本麝香葡萄，單盒350克特價369元。（圖／家樂福提供）
▲雙十連假全台通路激省優惠，包括家樂福推出全台通路最低日本麝香葡萄，單盒350克特價369元。（圖／家樂福提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

雙十連假全台通路激省優惠，包括家樂福推出全台通路最低日本麝香葡萄，單盒350克特價369元；還有全聯購物節登場，不限支付方式，結帳單筆滿1000元再贈800福利點，相當回饋8％；愛買、大潤發則開跑家電優惠，年底前除舊佈新趁現在！

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🟡全聯．10月9日、10月10日

結帳單筆滿1000元再贈800福利點，相當回饋8％

哈根達斯品脫全系列，420~473ml冰品品項每桶198元，任選3件579元

全店衛生滿259元現折30元、口腔潔品單筆滿299元現折30元（10月19日前）

🟡家樂福．即起至10月15日

日本麝香葡萄，單盒350克每盒369元

青森土岐蘋果，每顆45元，限量10萬顆

單筆購買滿額4000元，可獲得家樂福商店街與美食餐廳可折抵200元現金券（10月10日前）

▲世界第一日本「青森土岐蘋果」，特價每顆45元限量10萬顆。（圖／家樂福提供）
▲世界第一日本「青森土岐蘋果」，特價每顆45元限量10萬顆。（圖／家樂福提供）
🟡好市多．即起至10月8日

藍薑草本豐盈清香洗髮露，1.2公升／瓶，原價579元、特價489元

李施德霖無酒精漱口水，750ml X 4瓶，原價529元、特價429元

美國頂級無骨牛小排，1799元／公斤、特價元／公斤

🟡大潤發．即起至10月19日

單筆滿3000送300現金抵用券

電器萬元以上商品，滿5000現折500

🟡愛買．即起至10月17日

電視、冰箱、洗衣機、空調單筆滿5000元現折500元

UCC炭燒即溶咖啡，特價250元買1送1

阿華田巧克力麥芽飲品，20g X 11入，2盒特價199元

好自在純液體衛生棉，特價149元買1送1，平均每盒75元

▲愛買量販10月17日前，打造最綠色永續的週年慶．全館3千件商品4折起。（圖／愛買提供）
▲愛買量販10月17日前，打造最綠色永續的週年慶．全館3千件商品4折起。（圖／愛買提供）
🟡7-ELEVEN．即起至10月10

UCC無糖咖啡，原價30元買1送1

瑞穗鮮乳紅豆雪糕，原價45元，特價3支100元

MORE＋維他命氣泡百香果，560ml／瓶，特價35元買1送1

🟡全家．即起至10月10日

特大杯美式咖啡買1送1

隨買跨店取有「氣泡水」、「百吉布丁雪糕」、「農心海鮮烏龍麵」、「SOMA茶歐蕾法國酥」、「泰國皇家牛奶片」同商品買1送1。

▲「康康5」10月6日至10月8日連續三天登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」10月6日至10月10日前限定登場。（圖／全家提供）

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