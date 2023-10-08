「搖滾台中」開唱　嗨翻文心森林公園

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台中市政府新聞局長鄭照新昨也到活動現場和民眾一同熱情rock，並與日本新生代人氣樂團「No Buses」互動交流，希望未來有更多的國際音樂合作。鄭照新表示，今年搖滾台中設置三大舞台，包括「飛翔舞台」、「跳躍舞台」、「衝擊舞台」，不間斷的活力演出，要帶領樂迷享受最青春熱血的音樂能量，跟著搖滾樂一起Fly To The Future。
新聞局指出，搖滾台中一向秉持著鼓勵音樂創作以及培植在地樂團的理念，今年特別邀請多組台中當地樂團演出，包含步行者、固定客等，兩日活動的卡司陣容超過半數為台中樂團，盼讓更多新生代樂團有機會站上舞台，持續積累台中的音樂量能，打造台中成為流行音樂之都。
新聞局表示，為響應中央政府普發6,000元政策及鼓勵大家享受音樂、支持音樂創作者，活動兩日特別推出「聽音樂，抽搖滾台中限量商品」，只要持今年觀賞台中音樂展演空間演出的票根，寫上名字及聯絡電話，到搖滾台中活動現場服務台投入摸彩箱，即有機會抽搖滾台中限量周邊商品，每日抽出15名幸運得獎者，今天還有一天機會，提醒樂迷把握機會，踴躍參加。
活動首日雖天候不穩，偶有陣雨，但仍澆不熄樂迷的熱情，昨日估有超過6萬人次樂迷湧入參加，今日還有更多精彩表演，包含「icyball冰球樂團」、「鶴The Crane」、「溫蒂漫步」、「荷爾蒙少年」、「老王樂隊」等堅強卡司，以及在地樂團「核果人」、「手骨樂隊」、「Who Cares 胡凱兒」等實力派樂團。