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「搖滾台中」開唱　嗨翻文心森林公園

▲擅長與台下樂迷互動的芒果醬，將現場氣氛帶到高點，與樂迷互動熱烈。(圖／新聞局提供2023.10.8)
▲擅長與台下樂迷互動的芒果醬，將現場氣氛帶到高點，與樂迷互動熱烈。(圖／新聞局提供2023.10.8)

記者柳榮俊/台中報導

「搖滾台中」已連續舉辦第16年，今年特別規劃「國際開唱」，邀請台、港、泰、日、韓等國際樂團昨（7）、今兩日齊聚文心森林公園，讓樂迷享受多元搖滾音樂。昨首日有近20個樂團輪番上陣，包含金曲獎最佳新人持修領銜開唱、融合英式車庫搖滾元素的日本超人氣樂團No Buses，晚間還有新生代樂團芒果醬Mango Jump、金曲最佳樂團滅火器Fire EX. 接力開唱，以及壓軸演出的人氣台語搖滾樂團拍謝少年，讓樂迷一起嗨翻文心森林公園。

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台中市政府新聞局長鄭照新昨也到活動現場和民眾一同熱情rock，並與日本新生代人氣樂團「No Buses」互動交流，希望未來有更多的國際音樂合作。鄭照新表示，今年搖滾台中設置三大舞台，包括「飛翔舞台」、「跳躍舞台」、「衝擊舞台」，不間斷的活力演出，要帶領樂迷享受最青春熱血的音樂能量，跟著搖滾樂一起Fly To The Future。　


新聞局指出，搖滾台中一向秉持著鼓勵音樂創作以及培植在地樂團的理念，今年特別邀請多組台中當地樂團演出，包含步行者、固定客等，兩日活動的卡司陣容超過半數為台中樂團，盼讓更多新生代樂團有機會站上舞台，持續積累台中的音樂量能，打造台中成為流行音樂之都。


新聞局表示，為響應中央政府普發6,000元政策及鼓勵大家享受音樂、支持音樂創作者，活動兩日特別推出「聽音樂，抽搖滾台中限量商品」，只要持今年觀賞台中音樂展演空間演出的票根，寫上名字及聯絡電話，到搖滾台中活動現場服務台投入摸彩箱，即有機會抽搖滾台中限量周邊商品，每日抽出15名幸運得獎者，今天還有一天機會，提醒樂迷把握機會，踴躍參加。


活動首日雖天候不穩，偶有陣雨，但仍澆不熄樂迷的熱情，昨日估有超過6萬人次樂迷湧入參加，今日還有更多精彩表演，包含「icyball冰球樂團」、「鶴The Crane」、「溫蒂漫步」、「荷爾蒙少年」、「老王樂隊」等堅強卡司，以及在地樂團「核果人」、「手骨樂隊」、「Who Cares 胡凱兒」等實力派樂團。

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