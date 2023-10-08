連假第2天國道變停車場！高公局曝12地雷路段、國5南向17點後出發

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高公局說明，今天截至11點，國道全線交通量為31.9百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，預估今天交通量為116百萬車公里。迄11點止，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、中壢轉接道至平鎮系統；國1北向圓山至東湖、汐止系統至五堵；國3南向三鶯至龍潭，其餘路段均能維持行車順暢。
高公局表示，另查今天8點56分於國1南向195公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9點11分排除，造成後方車流回堵3公里；9點38分於國3南向209公里處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用外線車道，於9點44分排除，造成後方車流回堵2公里；10點32分於國3南向194公里處發生1輛小貨車及1輛小客車追撞事故，占用外線車道，於10點38分排除，造成後方車流回堵5公里。上述事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局預判今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統將從14點塞至20點、南屯-后里、苗栗-湖口將從16點塞至21點、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林將從13點塞至深夜23點；國4西向潭子系統-豐勢；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局建議西部國道南向用路人儘量於12點後出發，國5南向用路人建議於17點後出發，以節省寶貴時間。建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
高公局呼籲民眾請多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3。