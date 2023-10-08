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汪小菲帥爸來台歡聚S媽！大S昔爆「有意撮合兩人」　差點氣死張蘭

▲汪小菲近日帶著帥氣爸爸汪璽現身台灣，與S媽（前排右一）吃飯聚餐，引發討論。S媽還爆料，曾被女兒大S（後）有意撮合與汪璽的婚事，舉動差點把張蘭（前排右一）氣死。（圖／S媽臉書）
▲汪小菲近日帶著帥氣爸爸汪璽現身台灣，與S媽（前排右一）吃飯聚餐，引發討論。S媽還爆料，曾被女兒大S（後）有意撮合與汪璽的婚事，舉動差點把張蘭（前排右一）氣死。（圖／S媽臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

中國富商汪小菲即便與大S吵到不可開交，多次走上法院，但汪小菲仍和前丈母娘S媽關係甚好，每次來台都會聚餐吃飯。怎料，汪小菲近日竟然帶著從未公開露面過的爸爸汪璽來台，而且與S媽一同品嘗台菜，和樂融融的氣氛，瞬間掀起外界討論。有趣的是，過去大S曾有意撮合S媽跟汪璽成對一事，也再度被掀出來，讓網友直呼「是要把張蘭氣死嗎？」

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2022年5月，S媽曾在知名製作人王偉忠的電台節目《欸！我說到哪裡了？》上爆料，當年大S嫁到北京去後，還要求S媽一起過去住，但她婉拒了，認為女兒結婚跟自己完全沒有關係，「我說妳結婚關我什麼事？」

▲S媽（右）被大S牽線汪小菲爸爸。（圖／翻攝王偉忠臉書）
▲S媽（右）在節目上爆料被大S牽線汪小菲爸爸的故事。（圖／翻攝王偉忠臉書）
原來當時汪璽已經和張蘭離婚，大S則希望把汪璽介紹給S媽，好讓S媽在北京也有自己的婚姻，可以待久一點。雖然現在汪小菲已經不是大S的老公了，但S媽認為，汪小菲依舊是她半個兒子，「不管怎樣小菲我還是很愛他，長得又高又帥，我說我年輕還捨不得呢！」

此事曝光後，大多網友紛紛批評大S沒有道德觀念。如今，隨著汪小菲親自帶著爸爸來台灣，而且還與S媽相見歡，再度讓昔日往事浮上檯面，再加上張蘭與S媽的關係越來越不好，大家紛紛留言「蘭姐情何以堪？」、「感覺張蘭遲早要被汪小菲氣死！」

▲汪小菲（左起）帶著爸爸汪璽、S媽一起品嘗台菜，關係其樂融融，網友笑說張蘭會被氣死。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲（左起）帶著爸爸汪璽、S媽聚餐，立刻掀起網友討論。（圖／翻攝自微博）

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