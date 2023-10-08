汪小菲帥爸來台歡聚S媽！大S昔爆「有意撮合兩人」 差點氣死張蘭
中國富商汪小菲即便與大S吵到不可開交，多次走上法院，但汪小菲仍和前丈母娘S媽關係甚好，每次來台都會聚餐吃飯。怎料，汪小菲近日竟然帶著從未公開露面過的爸爸汪璽來台，而且與S媽一同品嘗台菜，和樂融融的氣氛，瞬間掀起外界討論。有趣的是，過去大S曾有意撮合S媽跟汪璽成對一事，也再度被掀出來，讓網友直呼「是要把張蘭氣死嗎？」
記者詹鎰睿／綜合報導
2022年5月，S媽曾在知名製作人王偉忠的電台節目《欸！我說到哪裡了？》上爆料，當年大S嫁到北京去後，還要求S媽一起過去住，但她婉拒了，認為女兒結婚跟自己完全沒有關係，「我說妳結婚關我什麼事？」
原來當時汪璽已經和張蘭離婚，大S則希望把汪璽介紹給S媽，好讓S媽在北京也有自己的婚姻，可以待久一點。雖然現在汪小菲已經不是大S的老公了，但S媽認為，汪小菲依舊是她半個兒子，「不管怎樣小菲我還是很愛他，長得又高又帥，我說我年輕還捨不得呢！」
此事曝光後，大多網友紛紛批評大S沒有道德觀念。如今，隨著汪小菲親自帶著爸爸來台灣，而且還與S媽相見歡，再度讓昔日往事浮上檯面，再加上張蘭與S媽的關係越來越不好，大家紛紛留言「蘭姐情何以堪？」、「感覺張蘭遲早要被汪小菲氣死！」