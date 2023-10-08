124人遊以色列遇戰火！2旅行團將返台 觀光署持續關注
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）昨天朝以色列發射數千枚火箭，以色列國防軍宣布進入戰備狀態，開始針對加薩走廊的目標展開報復性打擊，台灣共有5個旅行團、124人在當地，旅客均安，其中有2團提前返國，3團距離戰爭的南部遙遠，行程不受影響。交通部觀光署今（8）日表示，今天會再逐一盤點各旅行團，持續關注旅行團人數、行程異動。
記者李琦瑋／台北報導
觀光署昨天指出，目前有雄獅旅行社（1團）、巨匠旅行社（2團）、旅天下國際旅行社（1團）及永信旅行社（1團）共5團124人在當地，其中雄獅旅行社依原訂行程於今天下午搭機返台，永信旅行社將取消部分行程儘速安排旅客提前返國；其餘旅行團行程安排的景點主要於以色列北部，離南部戰爭處遙遠，目前行程均未受影響，旅客一切平安。
對於目前在以色列的旅行團情況，雄獅旅遊昨天說，目前有一組團體旅客含領隊29人在耶路撒冷，團員已抵達飯店休息，一切均安，預計今天、8日下午返台。
旅天下則在10月4日有一團旅客及含領隊21人，目前在約旦，旅天下強調，後續行程會以旅客安全為第一考量，隨時掌握最新消息，並依狀況滾動調整。
觀光署今天表示，目前正在逐一盤點各旅行團狀況，持續關注旅行團人數、行程是否有異動，稍晚會再向媒體說明最新資訊。