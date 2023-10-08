MLB／首局狂灌6分打爆王牌Kershaw 響尾蛇11：2痛宰道奇搶首勝
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊王牌Clayton Kershaw，今（8）日國聯分區系列賽先發出戰亞利桑納響尾蛇隊，僅投0.1局就退場狂失6分，寫下生涯最短先發，當家王牌表現不如預期外，打線也沒有發揮，終場響尾蛇以11：３痛宰道奇率先拿下首勝。
記者路皓惟/綜合報導
首局上響尾蛇就徹底打爆Kershaw，Ketel Marte先是擊出二壘安打，隨後Corbin Carroll安打帶有打點，Christian Walker也敲出長打，接著Gabriel Moreno轟出三分砲，響尾蛇僅打5人次就取得5：0領先，Evan Longoria再補上一支深遠二壘安打，打回響尾蛇的第6分。
儘管道奇新秀Emmet Sheehan阻斷響尾蛇首局攻勢，但2局上Carroll先來一發陽春砲，Lourdes Gurriel Jr.二壘安打，加上Longoria高飛犧牲打，該局響尾蛇攻下3分，擴大至9：0領先，讓比賽失去懸念，之後響尾蛇在7局、8局上各攻下1分，最終以9分之差打爆道奇隊。
道奇隊Kershaw主投0.1局被敲6安打失掉6分，投出生涯最短先發吞下敗投，而自家打線也幾乎悶了整場，直到8局下才靠著捕手Will Smith三壘安打打回2分。
響尾蛇全場敲出13支安打狂攻11分，先發打線有7人有安打演出，其中第三棒Tommy Pham揮出4安打，Carroll和Gabriel Moreno各有2安打，Moreno貢獻3分打點，Carroll與Longoria各有2分打點進帳。