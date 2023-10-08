女大生問賴清德貪污弊案慘遭「肉搜」！疑再發文質疑蔡總統論文案

阿富汗赫拉特市6.3強震百人罹難　外交部：目前無國人受影響

▲阿富汗西部7日發生規模6.3強震，死亡人數已攀升至約120人，另有1000餘人受傷。（圖／翻攝自Press TV）
▲阿富汗西部7日發生規模6.3強震，死亡人數已攀升至約120人，另有1000餘人受傷。（圖／翻攝自Press TV）

記者邱新博／台北報導

阿富汗西部城市赫拉特（Herat）省在當地時間7日發生芮氏規模6.3強震，已知造成至少百人罹難，上千位阿國民眾受傷。對此，外交部8日表示，經查目前暫無台僑或國人受到影響，政府也對在震災中不幸罹難的人民以及其家屬表示深切哀悼，後續視情況研議援助。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部表示，由於台灣與阿富汗兩國無正式邦交，也未互設代表機構，外交部在地震發生後即請兼轄阿富汗業務的駐沙烏地阿拉伯代表處瞭解相關災情，經查目前暫無台僑或國人受到影響，外館將持續瞭解震災後續發展，以及是否有國人受到波及。

外交部說，中華民國（台灣）政府對本次震災中不幸罹難的阿富汗人民及其家屬表示深切哀悼與慰問，將視災情狀況研議適切的援助。

考量阿富汗整體安全情勢，外交部對該國的旅遊警示仍維持為紅色（不宜前往），籲請正在阿富汗進行商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全，儘速離境，並注意可能發生的餘震。

國人在阿富汗如果遭遇急難需要協助，請即聯繫我國駐沙烏地阿拉伯代表處，該處緊急聯絡電話：+966-505-223725；或聯繫外交部緊急聯絡中心：+886-800-085-095，以獲得必要協助。

哈瑪斯火箭猛襲以色列　外交部譴責暴力攻擊：台旅客與僑胞均平安

習近平提統一指民心所向　外交部：顯然不理解台灣人民

斯洛伐克大選親俄派獲勝　外交部表祝賀：盼與新政府密切合作

民眾在台北歐洲學校門口揮舞納粹旗表達訴求　外交部予以譴責

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞