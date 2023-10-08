亞運空手道／谷筱霜亞運摘金2連霸！台新開心發出50萬奪金大紅包
中華隊於杭州亞運再下一城！空手道選手谷筱霜奪下女子50公斤級金牌，為此，台新今（8）日宣布開心發出50萬元奪金大紅包。谷筱霜出身南投空手道隊，台新從2005年起、連續18年來長期贊助支持南投空手道，此次杭州亞運行前也特別舉辦嘉勉儀式，鼓勵選手並祭出加碼紅包，如今榮耀奪金，台新恭賀谷筱霜展現自身實力，再次奪得亮眼佳績。
記者吳政紘/綜合報導
身高154公分，谷筱霜就讀國中時，因熱愛運動所以參加跆拳道社，但當時成績表現並不理想，高中從跆拳道轉練空手道，由於出身單親家庭，谷筱霜自幼家境貧困，但她要求自己不斷苦練，半夜偷哭也不敢讓家人知道，不僅屢獲獎牌肯定、入選國手，更曾獲得總統教育獎。
2018年他遞補學姊辜翠萍的進入中華代表隊，一路以小博大，終於在最後擊敗日本世界第一好手宮原美穗挺進金牌戰， 金牌戰面對烏茲別克芭芭伊娃（Bakhriniso Babaeva），又以招牌勾腿踢對手頭部，逆轉奪金。
谷筱霜獲得台新長期支持，也收到50萬大紅包，未來將持續幫助學弟妹在空手道領域努力，此外，台新金控董事長吳東亮，日前為台新長期支持的運動選手舉辦「杭州亞運行前嘉勉儀式」並獻上祝福，鼓勵空手道選手石政中、辜翠萍、谷筱霜奪下佳績。