稱Lin bay好油案水很深！矢板明夫建議：弄清楚「他」有無介入

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矢板明夫提及，自己在政論節目上和陳吉仲有過幾次接觸，給自己的印象是十分專業、也十分敬業，記得有一次在節目的休息時間，陳吉仲還非常誠懇地拜託自己，透過日本媒體幫台灣促銷鳳梨和石斑魚，讓人打從心裡感受到，他真的非常愛台灣。
矢板明夫說，這幾年台灣的農業面臨各種困難，有外交問題、有天災，也有中國的打壓，但是，在陳吉仲團隊的努力下，有効縮小了對台灣農漁業的打擊，度過了一個又一個的難關。
矢板明夫指出，今年的蛋荒是全球性的英國雞蛋產量創9年以來新低；美國雞蛋在過去一年漲價六成，是50年來的最大漲幅；日本雞蛋批發價也較去年同期飆升1.86倍、價格同時創下1993年有統計以來新高。台灣受到的影響，並不是最大的，但據我了解，陳吉仲是全世界唯一一個，因蛋荒而下台的部長。
「我認為，這和Lin Bay好油等粉專帶風向、妖魔化陳吉仲很有關係」，矢板明夫說，在北京看來，最不喜歡的台灣官員就是「二陳」，一個是前衛福部長陳時中，另一個是前農業部長陳吉仲，陳時中領導台灣成功度過疫情，讓屢次封城又不成功的對岸顯得灰頭土臉；陳吉仲則化解了對岸一次又一次對漁農業的打壓。
矢板明夫提到，這兩年，對岸引導輿論、集中火力攻擊「二陳」，明顯也收到了一定的効果，這一次「Lin Bay好油」一案，希望檢調單位一定要好好查一查背後的勢力，弄清楚到底有沒有對岸的介入。