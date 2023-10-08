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亞運空手道／谷筱霜亞錦賽吃虧、在亞運討回來　教練解釋奪金關鍵

▲谷筱霜克服首戰和金牌戰的逆境，在杭州亞運上完成衛冕奪金。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲谷筱霜克服首戰和金牌戰的逆境，在杭州亞運上完成衛冕奪金。（圖／特派記者葉政勳攝）

特派記者黃建霖/杭州報導

台灣女將谷筱霜在杭州亞運空手道女子50公斤級奪金，這次賽會她有兩場逆轉勝，其中在首戰打得最為艱辛，選手感到有一些技術動作不得裁判青睞，陷入危機。教練鄧世瑀表示，還好之前在亞錦賽就有過類似情況，也針對這方面去研究、應對，這一次才有經驗在場上去解決問題，贏下比賽。

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昨天中華空手道代表隊，連續在3場獎牌戰失利，今天谷筱霜爭氣地在決賽逆轉奪金，坐在場邊的鄧世瑀也激動地握拳慶祝，後者賽後感性表示：「谷筱霜為我們國家守下這面金牌，對我們來說真的是很值得感動的事，她也扛住了這個壓力，要感謝的人真的很多。」

賽後谷筱霜提到第一場的逆境，來自於裁判對於一些動作不買單，至少有6分以上的分數裁判沒給，對此鄧世瑀進一步解釋說：「雙方對上後的第一波攻擊，我們就知道這場不好打，裁判沒那麼支持。上次在亞錦賽得到教訓，做了很多在這樣狀態下的準備，時間還沒到都有機會逆轉，我們是準備好的。」

金牌戰又出現0:5落後的大劣勢局面，如何去完成逆轉？鄧世瑀表示被對手得分是因為谷筱霜比較疏忽，被對手的前腳踢進來兩次，不過時間還有，他也是鼓勵選手追分很快，不要放棄。

「對方領先很多，不想要太多接觸，因為接觸在空手道中，很容易被得到分數。我們控制好距離，攻擊到就有機會得分，最後逆轉。」最後判定勝利，鄧世瑀解釋說，「（谷筱霜）有個3分技術動作，技術分比較高，時間到判定就會贏，最後5秒跟她說不要接觸我們就會贏，保持平手。」

谷筱霜上一屆雅加達亞運奪金，這一屆當然也背負著台灣的期待，鄧世瑀理解選手承受很大的壓力，因此也鼓勵她「在場上享受比賽就能得到好的發揮」。

對於追平中華隊亞運隊史紀錄的第19金，鄧世瑀正面看待：「每一面金牌——不管有沒有追平或超越紀錄，都是對選手、對國家的肯定！大家都很努力準備比賽，比賽本來就有輸有贏。」

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