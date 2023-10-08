YTR超哥炸雞店遭爆水溝倒廢油！她曝「回收驚人行情價」：很搶手
有「全台最有錢YTR」封號的YouTuber超哥，近日旗下連鎖炸雞店被前電競選手Toyz（劉偉健）踢爆，新竹分店的炸雞店員疑似將廢油倒入水溝，消息曝光後，引起各界熱議，許多網友也湧入炸雞店留下1星負評。對此，「新一代女戰神」馮語婷指出，其實食用廢油是很搶手的東西，現在一桶行情價約落在4、500元，「所以如果有廢油可以請業者來回收，不要把錢倒掉了」。
記者賴禹妡／綜合報導
Toyz日前到超派炸雞新竹店試吃招牌炸雞、全家桶等4品項，沒想到卻意外拍攝到一名炸雞店員工拿著一個大鍋子從店門口外走入暗巷，回來之後桶子似乎變空了，攝影師隨後到炸雞店旁巷子內查看，才發現水溝蓋上有油渣及薯條等。
相關消息曝光後，引來不少網友到當事炸雞店Google評論留下1星負評，店家則回覆「廢油回收能賣錢，都有回收及記錄」，強調倒掉的只是清洗水，不可能是廢油，但目前該則回應已被刪除。截稿前《NOWnews今日新聞》未能取得超派炸雞、超哥相關回應。
而馮語婷在臉書社團「爆廢公社二館」發文透露，其實食用廢油是很搶手的東西，因為可以再製成生質柴油及肥皂，「所以如果有廢油可以請業者來回收，不要把錢倒掉了」。
過去一桶食用廢油可賣大約200元，馮語婷指出現在一桶行情價約落在4、500元，並表示：「有私人小蜜蜂跟專業的公司，價格差很多。」貼文曝光後，引來許多餐飲業者也留言附和「以前餐廳的零用金都是賣廢油來的」、「現在一桶收400，我兩個星期前才賣」。