以色列旅行團下架！雄獅提早返台、旅天下改行程：後續以約團取消

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觀光署昨天指出，目前有雄獅旅行社（1團）、巨匠旅行社（2團）、旅天下國際旅行社（1團）及永信旅行社（1團）共5團124人在當地，其中雄獅旅行社依原訂行程於今天下午搭機返台，永信旅行社將取消部分行程儘速安排旅客提前返國；其餘旅行團行程安排的景點主要於以色列北部，離南部戰爭處遙遠，目前行程均未受影響，旅客一切平安。
雄獅旅遊今天表示，雄獅有一組以色列團體旅客含領隊29人在耶路撒冷，將盡快安排於今天提早啟程返台。為確保旅客安全與權益，以色列團體行程網頁目前皆已下架，並取消10月底前出發的以色列團體行程。
旅天下說，目前旅天下的一組團體旅客含領隊21人在約旦，已改行程不入境以色列，並隨時滾動式調整行程，以旅客安全為第一考量。為確保旅客安全與權益，旅天下以色列團體行程網頁皆已下架，且後續無待出發的以色列團體行程。
根據旅遊定型化契約書規定，天災、戰爭、當地動亂或疫情都是旅行不可抗力因素，業者得變更旅程、遊覽項目或更換食宿、旅程；因此所增加之費用不得向旅客收取，所減少之費用，應退還給旅客。
旅遊團出發前因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致旅遊契約無法履行時，旅客與業者任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任，所以旅行社應該將已代繳的規費或履行該契約已支付的必要費用，扣除後的餘款退還給旅客。
另外，觀光署今天說，目前正在逐一盤點各旅行團狀況，持續關注旅行團人數、行程是否有異動，稍晚會再向媒體說明最新資訊。
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