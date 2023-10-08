閃電狼10歲了！「拾光」特展11月2日華山登場 回顧台灣電競榮光
老牌電競隊伍「閃電狼」，過去曾數次代表台灣出征國際各種賽事，斬獲無數榮譽，孕育出無數的明星選手。而今年更是這支隊伍成軍的第10個年頭，對此，閃電狼將於11月2～5日在華山文創園區西二館舉辦特展「拾光」特展，與所有電競迷一同回顧閃電狼過去10年的榮光歷史。
記者潘毅/綜合報導
閃電狼職業電競隊即將迎來成立十周年的重要里程碑。自2013年成立以來，閃電狼一直是國際電競舞台上的重要角色，贏得無數國際大賽的冠軍，包括《英雄聯盟》英特爾極限大師賽（IEM）、《鬥陣特攻》太平洋職業錦標賽、《傳說對決》APL超級職業聯賽總決賽、《英雄聯盟：激鬥峽谷》東南亞錦標賽（WCS）台港澳賽區、《爐石戰記》世界巡迴總決賽等，並在全球電競界攫取了大量粉絲的心。
為了慶祝難得的十周年，閃電狼職業電競隊將於11月2日（四）至11月5日（日）在台北華山文創園區西二館舉辦特展「拾光」，這場為期四天的特展將向民眾展示閃電狼的傳奇歷程，帶領參觀者深入探索輝煌的隊伍歷史。此外，在展覽前官方也特別釋出了十周年形象影片，透過這部影片可以一窺閃電狼締造輝煌的電競時代，紀錄隊伍激戰決勝的一瞬，捕捉選手們背後努力與成長歷程。
「拾光」特展中，參觀者除了可以回顧閃電狼在國際賽事中的輝煌戰績，以及歷年來的獎盃外，為提供粉絲難忘的觀展體驗，也規劃了互動遊戲、選手見面會活動，增加展覽的豐富性，讓民眾可以更加瞭解閃電狼職業電競隊，一同回顧這十年來的璀璨傳奇。