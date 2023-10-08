出國遇以色列戰火！觀光署：剩3旅行團、74人在當地 雄獅候機中
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）昨天朝以色列發射數千枚火箭，以色列國防軍宣布進入戰備狀態，開始針對加薩走廊的目標展開報復性打擊，交通部觀光署今（8）日更新台灣旅行團資訊，目前僅剩3團74人在當地，旅遊景點距離戰爭處遙遠，旅客皆平安，另外，雄獅旅行社29人已平安至以色列特拉維夫機場候機，準備搭機返台，旅天下21名旅客都在約旦，已改行程不入境以色列。
記者李琦瑋／台北報導
觀光署昨天指出，台灣共有5個旅行團、124人在當地，旅客均安，其中有2團提前返國，3團距離戰爭的南部遙遠，行程不受影響。
觀光署今天更新資訊，目前有巨匠旅行社2團及永信旅行社1團共3團74人仍在當地，旅遊景點距離戰爭處遙遠，旅客皆平安，行程不受影響；永信旅行社將視航班情形，適時安排旅客提前返國。
觀光署表示，雄獅旅行社1團共29人依原訂行程於今天搭機返台，今天機場班機起降普遍性延誤，團體已平安至以色列特拉維夫機場候機；旅天下1團共21名旅客昨天在約旦，已改行程今天不入境以色列，並隨時滾動式調整行程，以旅客安全為第一考量。
觀光署說，並未收到其他旅行社通報於以色列有緊急事故發生之情形，將持續關注後續，適時協處。