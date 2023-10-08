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20年來最嚴重！阿富汗規模6.3強震釀逾2000死　居民：不敢回家

▲圖為阿富汗西部城市赫拉特資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為阿富汗西部城市赫拉特資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

阿富汗7日發生芮氏規模6.3強震，震央位於西部最大城市赫拉特（Herat），後續又發生多起強烈餘震。據塔利班發言人表示，目前死亡人數已經上升至2000人，是該國20年以來最嚴重的地震之一。

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阿富汗7日發生芮氏規模6.3強震，這起地震震央位於最大城市赫拉特西北方40公里處，震源深度僅有14公里，且之後當地又發生規模介於4.3及6.3的8次餘震。美國地質調查局（USGS）發布的地震地圖顯示，阿富汗在7日時就發生了至少7次地震。

根據《美聯社》、《路透社》報導，塔利班發言人表示，地震造成的死亡人數已經上升至2000人，共有2053人死亡，9240人受傷，1329棟房屋受損或被摧毀。資訊與文化部發言人拉揚（Abdul Wahid Rayan）表示，赫拉特這起地震造成的死亡人數比起最初報導的還要多，約六個村莊被摧毀，數百平民被埋在廢墟之下。

阿富汗災害管理部薩耶克（Mullah Jan Sayeq）表示，法拉和巴德吉斯省，也有人通報房屋遭大量震毀。

阿富汗紅新月會發言人沙拉夫佐伊（ Erfanullah Sharafzoi）先前在8日早上表示，已有500人在地震中死亡，且死亡人數快速增加。稍早，塔利班副政府發言人卡里米（Bilal Karimi）表示，在地震當中的傷亡人數非常多，死亡人數超過1000人。

在地震發生後，大批民眾聚集在街道上，而受災地區更是大處都是殘骸。一名居民表示，他和家人在家感受到地震，之後親戚開始大叫衝出室外，現在還不敢回家，「房屋、辦公室和商店都空無一人，人們擔心會發生更多地震。」另外一名居民則表示，在地震過後，仍持續感受得到城市在晃動。

據了解，阿富汗在2022年6月時，東部山區也遭遇強震襲擊，石頭、泥磚建造的房屋被夷為平地，至少有1000人死亡，1500人受傷。

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