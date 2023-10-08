Toyz拍到炸雞店廢油倒排水溝！超哥反擊文「超派」：人品不如畜生

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隨後Toyz派攝影師到炸雞店旁巷子內查看，結果發現路上的水溝蓋竟還真的有油渣殘存。影片曝光後，隨即引爆全台關注，店家的Google評論也被狂洗1星，當是店家則澄清「廢油回收能賣錢，都有回收及記錄」，當時傾倒的是清洗的水非廢油。
今（8）日下午，超哥本人也在臉書上發文表示：「我從來不主動挑起戰爭，並不是因為我畏懼，而是你，根本就不配！你的世界，充滿你自以為是的狂妄，用你輕薄的觀點與評論，去批評、去攻擊台灣的餐飲業者，你的惡意滿滿，你只在乎你的流量，你只在意你紅不紅、火不火。一個店家背後是許多個家庭。太多太多家庭靠這些街邊店維生。你有想過你的惡意滿滿造成多少負面的影響，有可能在你的評論之下，一個一個的家庭就此支離破碎」，文章內容疑似直指Toyz。
超哥痛批：「你是用台灣人的鮮血，台灣人的眼淚，來鑄造你的流量王座嗎？是誰告訴你，台灣這塊土地，可以讓你如此大放闕詞且肆無忌憚？你的滿手都是血腥，你的言語臭不可聞，你的人品不如畜生，你的行為低劣不堪，我不知道為什麼你還能活得有滋有味？我不知道為什麼你還有臉能夠活在螢光幕前？」
最後超哥也感嘆「犯過錯不可恥，可恥的是你變本加厲，可恥的是你現在應該以為你是對的。因為台灣社會的健忘…又給了你機會，包容了你這個雜碎。」
超哥隨後又發另一篇文章，詳細解釋：「廢油一般有專門的人在回收，簡單來說，廢油是有價值的，你會把有價值的東西倒進水溝裡嗎？」隨後貼出與業者在3月的對話紀錄，對方表示願意以一桶400元的價格回收廢食用油。
超哥也感嘆表示，「每個人都要為自己的行為承擔責任，這是基本常識吧！個人造業個人擔，依法處理、要求改善，違規就處罰。大家在問問題之前可以先經過腦袋思考一下嗎？你覺得會有人去叫他的加盟店故意去違規嗎？新竹店的事情，我現在覺得內情不大單純，等我釐清真相，我再來跟大家分享，放心，不會等太久的」。