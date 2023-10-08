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Toyz拍到炸雞店廢油倒排水溝！超哥反擊文「超派」：人品不如畜生

▲Toyz日前拍片試吃「全台最有錢YTR」YouTuber超哥旗下品牌「超派炸雞店」新竹分店，近期卻踢爆該炸雞店員疑似將廢油倒入水溝，爆料影片掀起全台關注。對此，超哥今（8）日也發出反擊文。（圖／YT@超派人生／Toyz）
▲Toyz日前拍片試吃「全台最有錢YTR」YouTuber超哥旗下品牌「超派炸雞店」新竹分店，近期卻踢爆該炸雞店員疑似將廢油倒入水溝，爆料影片掀起全台關注。對此，超哥今（8）日也發出反擊文。（圖／YT@超派人生／Toyz）

記者潘毅/綜合報導

網紅Toyz日前拍片試吃「全台最有錢YTR」YouTuber超哥旗下品牌「超派炸雞店」新竹分店，近期卻踢爆該炸雞店員疑似將廢油倒入水溝，爆料影片掀起全台關注。對此，超哥今（8）日也發出反擊文，內容「超派」，字句也都似乎暗指Toyz。

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Toyz昨（7）日晚間發出新片，標題為「公審超派的炸雞店」，首先是評價YouTuber超哥旗下品牌「超派炸雞店」新竹分店的品項口感，沒想到拍攝到後半段時，鏡頭卻捕捉到炸雞店員工拿著一個大鍋子從店裡走出，一直走到店旁的暗巷，離開暗巷後，原本雙手抱的桶子改用單手拿，重量似乎有所改變。

▲Toyz影篇拍到一名雞排店員雙手拿一個大桶子走出店外。（圖／截自Toyz YouTube）
▲Toyz影篇拍到一名雞排店員雙手拿一個大桶子走出店外。（圖／截自Toyz YouTube）
隨後Toyz派攝影師到炸雞店旁巷子內查看，結果發現路上的水溝蓋竟還真的有油渣殘存。影片曝光後，隨即引爆全台關注，店家的Google評論也被狂洗1星，當是店家則澄清「廢油回收能賣錢，都有回收及記錄」，當時傾倒的是清洗的水非廢油。

今（8）日下午，超哥本人也在臉書上發文表示：「我從來不主動挑起戰爭，並不是因為我畏懼，而是你，根本就不配！你的世界，充滿你自以為是的狂妄，用你輕薄的觀點與評論，去批評、去攻擊台灣的餐飲業者，你的惡意滿滿，你只在乎你的流量，你只在意你紅不紅、火不火。一個店家背後是許多個家庭。太多太多家庭靠這些街邊店維生。你有想過你的惡意滿滿造成多少負面的影響，有可能在你的評論之下，一個一個的家庭就此支離破碎」，文章內容疑似直指Toyz。

▲今（8）日下午，超哥本人也在臉書上發文回應，內容用字超派。（圖／超派人生臉書）
▲今（8）日下午，超哥本人也在臉書上發文回應，內容用字超派。（圖／超派人生臉書）
超哥痛批：「你是用台灣人的鮮血，台灣人的眼淚，來鑄造你的流量王座嗎？是誰告訴你，台灣這塊土地，可以讓你如此大放闕詞且肆無忌憚？你的滿手都是血腥，你的言語臭不可聞，你的人品不如畜生，你的行為低劣不堪，我不知道為什麼你還能活得有滋有味？我不知道為什麼你還有臉能夠活在螢光幕前？」

▲攝影師事後到巷子查看，發現水溝蓋上有油漬等殘渣。（圖／截自Toyz YouTube）
▲攝影師事後到巷子查看，發現水溝蓋上有油漬等殘渣。（圖／截自Toyz YouTube）
最後超哥也感嘆「犯過錯不可恥，可恥的是你變本加厲，可恥的是你現在應該以為你是對的。因為台灣社會的健忘…又給了你機會，包容了你這個雜碎。」

超哥隨後又發另一篇文章，詳細解釋：「廢油一般有專門的人在回收，簡單來說，廢油是有價值的，你會把有價值的東西倒進水溝裡嗎？」隨後貼出與業者在3月的對話紀錄，對方表示願意以一桶400元的價格回收廢食用油。

▲超哥表示，廢油一般有專門的人在回收，「簡單來說，廢油是有價值的，你會把有價值的東西倒進水溝裡嗎？」（圖／超派人生臉書）
▲超哥表示，廢油一般有專門的人在回收，「簡單來說，廢油是有價值的，你會把有價值的東西倒進水溝裡嗎？」（圖／超派人生臉書）
超哥也感嘆表示，「每個人都要為自己的行為承擔責任，這是基本常識吧！個人造業個人擔，依法處理、要求改善，違規就處罰。大家在問問題之前可以先經過腦袋思考一下嗎？你覺得會有人去叫他的加盟店故意去違規嗎？新竹店的事情，我現在覺得內情不大單純，等我釐清真相，我再來跟大家分享，放心，不會等太久的」。

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