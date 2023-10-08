夜騎75公里衝「中彰投8處縱火」！釀5人受傷 台中婦殺人未遂起訴
台中一名周姓婦人與親友發生嫌隙，在今年7月間，竟然騎機車載著4桶汽油，一路從台中騎車到彰化、南投共8處親友住處縱火，2個半小時內狂飆75公里，導致5人受傷，犯案後更聲稱「自己不知道有人在裡面」，台中地檢署偵結，認為周女有殺人故意，涉犯8個殺人未遂罪將她起訴，建請法院從重量刑。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，周婦和親友產生嫌隙，也與林姓男子有感情糾紛，今年7月2日凌晨2點多，準備4桶汽油、瓦斯噴槍，前往林男的母親梧棲區住處潑灑汽油引燃，所幸無人傷亡，接著再到彰化伸港、彰化市彰新路，朝不認識的姚姓住戶、郭姓住戶住處縱火，造成郭家一家有3人燒燙傷、嗆傷及一氧化碳中毒。
豈料，凌晨接近4時許，周婦仍不罷手，前往彰化市一德南路的友人家縱火，後續再前往自己哥哥位在南投住處放火，導致哥哥全身多處燒燙傷，而周婦再騎上機車衝到南投草屯，向自己姊姊作案，導致姊姊手臂燙傷，最後周婦又騎車回台中，跑到大里區蕭姓親戚家點火，接著又想到跟一間宮廟主委友糾紛，轉往宮廟縱火洩憤。她事後帶著剩下2瓶汽油，向警方自首。
檢方複訊時，周婦坦承縱火，但辯稱潑汽油時「不知有人在裡面」，點火都在門外，只是想嚇嚇他們，檢察官對此不採信，依8個殺人未遂罪嫌將她起訴，並建請法院從重量刑。