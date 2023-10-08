女大生問貪污案遭肉搜 侯競辦痛批：賴清德只會解決提出問題的人
日前民進黨總統參選人賴清德到中山大學演講，女大生提問民進黨貪汙腐敗問題，賴清德卻反問「請提出具體事證」，導致女學生被網友肉搜。對此，侯競辦發言人王敏旭今（8）日表示，身為副總統的賴清德，卻毫無勇氣不敢面對當前民進黨各種貪汙腐敗問題，反而想解決提出問題的人，直言「更充分顯露民進黨獨裁又傲慢的鴨霸心態」。
記者林怡昕／台北報導
王敏旭說，女學生已經相當清楚，發文說明當下的想法是「對於執政當權者，勇於質疑的勇氣」，但身為副總統的賴清德卻毫無勇氣，不敢面對當前民進黨各種貪汙腐敗問題，反而想解決提出問題的人，「見笑轉生氣」反質問來轉移焦點，讓女大生飽受被公審的壓力，更充分顯露民進黨獨裁又傲慢的鴨霸心態。
王敏旭進一步指出，中山大學該名女大生在臉書社團發文說明，「如果執政者給大家的印象是弊案很多，對我來說就是一個很不正常的現象，如果博士論文需要封存不能查閱，我也覺得很不正常。政府標案不能公開，我也覺得很不正常。許多問題產生的當下，沒有辦法正面回應我覺得也很不正常。」
王敏旭說，年輕學子勇於發聲、提出質疑都是關懷公共事務的展現，從疫苗採購、光電弊案、到近來的雞蛋進口等等民進黨各種貪汙腐敗問題，都是廣大人民的心聲，不過，身為副總統的賴清德一句反省道歉都沒有，王敏旭質疑「怎麼好意思厚著臉皮談民主?」