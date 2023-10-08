國旅CP值最高！台灣人秒選出「這2地」 旅遊平台曝熱門5縣市
現在正逢雙十國慶連假，許多民眾安排旅遊行程，而台灣國旅近日成為熱門議題，不少人認為國旅面臨重創，最根本原因是飯店房價太貴。對此，就有網友好奇發問「國旅CP值最高的縣市？」貼文曝光後，多數人都認為是屏東及花蓮。而根據數位旅遊平台Agoda調查，台灣人最愛的國旅5縣市排名由高到低，分別為台北、台中、高雄、台南及宜蘭。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友1日在PTT發文，他以「國旅CP值最高的縣市」為題，表示國旅近期成為熱門議題，不少人認為花錢玩國旅太貴，不如飛出國旅遊，但原PO認為不是每個縣市的國旅都不好，因此好奇問：「哪個國旅CP值高的？」
貼文曝光後，多數人都認為是屏東及花蓮，「花蓮民宿我覺得很便宜，選擇性又多」、「台灣能玩的就屏東、台東、花蓮、宜蘭跟外島」、「屏東我覺得相對便宜，只是住宿相對普一點」。也有人指出，「淡季（11～03月）的墾丁也不錯，天氣不冷不熱，房價只有熱門期間的三分之一」。
事實上，根據Agoda今年8月發布的新聞稿指出，台灣人最愛的國旅5縣市，冠軍為活動豐富、交通便利的台北，第2至5名則為台中、高雄、台南及宜蘭；台中擁有許多網美景點，高美濕地被國際譽為「一生必遊之地」，更在世界七大天空之鏡中榜上有名；高雄除了熱門景點西子灣之外，還有被稱作是高雄版「忘憂森林」大東濕地公園，也相當受旅客歡迎。