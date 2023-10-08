白晝之夜負評爆炸　市議員要蔣萬安確實督導改善：不要只會當網美

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何孟樺表示，在團隊也前往現場參與後發現各種問題，經過與民眾交流後，發現負平連連；她也提出活動三點缺失。第一，在國父紀念館的階梯上有設計一個「小冰人藝術行動」的橋段，讓每個民眾領取約20公分高的小冰人放在階梯上，讓大量動小冰人坐在一起融化，用藝術喚醒人們對氣候變遷議題的重視。
但昨晚因為下雨讓許多民眾無法好好觀賞小冰人，只能看到一堆頭跟雨傘在階梯上，且因為動線不良，許多小冰人都被踢壞、踩碎，導致樓梯上剩下許多碎冰而已，能看到完整、壯觀的小冰人的，都只是那些來拍照的長官而已。
第二、現場動線非常混亂，國父紀念館、市政府、市議會那麼大的活動區域，引導人員卻寥寥無幾，讓許多民眾晃來晃去直呼「不知道來這裡幹麻」。且今年的白晝之夜又遭「雨襲」導致許多活動必須調整或取消，但過程手忙腳亂、要民眾排隊，足見主辦單位根本沒有準備雨備規劃！
第三、白晝之夜其中一個最大的主軸就是「燈光藝術」，但在這次的活動中，反而看不太到什麼燈光藝術，相當可惜。
何孟樺說，今年二月，2023台灣燈會主燈區就舉辦在國父紀念館周遭，當時也被許多民眾詬病動線繁亂，但過了8個月的白晝之夜，蔣市府依然死性不改，無法記取教訓、一錯再錯。對比根據上月《天下雜誌》做的民調，顯示台北市民對「市長行銷城市的努力」顯有不滿，如今看看白晝之夜辦成這樣，要市民如何對市長滿意？「蔣萬安，你的民調低落都是咎由自取！」
何孟樺最後表示，希望台北市長蔣萬安對於這種大型活動的問題，要責成局處去檢討、去改善，不要只會發美照、當網美，沾沾自喜又不思進取。
而台北市文化局回應，秉持「跨夜活動」、「全民參與」和「免費參加」等三大精神舉辦白晝之夜，今年活動為打開並解構公共空間，以藝術行動佔領平時民眾不易進入的市政空間，部分演出活動選定市府大樓、市議會及國父紀念館等室內空間舉行，為維持表演品質及民眾安全，各場次室內演出活動均有參觀人數限制，並規劃觀眾入場及人流動線。
惟受昨晚間歇性大雨影響，為避免參與戶外活動之民眾淋雨，本局機動調整人流動線並開放室內空間供民眾避雨，使部分排隊參觀動線受到影響，因雨撐傘亦影響觀賞作品視野，文化局除感謝民眾風雨無阻熱情參與白晝之夜，亦將虛心檢討各方意見，並做為未來活動規劃參考。
文化局最後說，白晝之夜除設置看板地圖外，亦於活動場域內設置服務台供民眾詢問，並發放紙本活動地圖快報，同時提供官網電子地圖導覽資訊，針對民眾所提意見，文化局將虛心檢討並列入未來活動規劃參考。