直擊／南門市場人潮炸裂「像過年」 網路也塞爆：各種pay都掛點
臺北市公有南門市場回家了，原大樓經過4年改建工程，於昨（7）日開始試營運，老攤販也從中繼市場移回羅斯福路1段與南海路交叉口，試營運第二日人潮依舊滿滿，幾乎到寸步難行，甚至有民眾特地從淡水來到南門市場，市場內擁擠的狀況也讓老闆笑喊「像在過年」，更有業者透露不少4年未見的老顧客回籠，買氣相當旺盛。
記者鍾怡婷/綜合報導
南門市場自1981年開始營運，2019年考量舊大樓安全性問題，進行大規模的改建，逾250攤商暫時遷至「中繼市場」營運，而歷經4年的改建工程，中間更恰好碰上疫情肆虐，南門市場昨（7）日跟今日都湧進大批民眾朝聖，搶在第一時開逛。
蔡姓業者表示「賣場改建後變得相當寬敞，路變大、顧客不用擠在一起，加上之前中繼市場距離捷運站較遠，又恰好碰上疫情期間，許多顧客改用網購、電話訂購，而南門市場回歸才兩天，就已經有許多4年未見的老顧客回籠」；蔡姓業者也樂喊，新賣場道路變比較寬，讓客人更方便走動，昨日跟今日人潮都「滿到像是過年」。
訪問到來自淡水的家庭顧客，她透露新賣場寬敞相當多，以前就比較擁擠，不過賣場內似乎網路不好，導致支付方式受限，只能使用現金結帳。多家業者也證實，新賣場網路不夠穩定、太慢，有不少商家暫時只限定「使用現金支付」，提醒有計畫要光顧南門市場的民眾可以多注意。不過也有來自樹林的顧客表示，新賣場變得相當明亮，也乾淨許多，給予相當正面的評價。