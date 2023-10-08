以色列戰爭！台留學生躲空襲 教育部：22名留學生均平安
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）昨天凌晨向以色列發動突襲，使以色列陷入戰爭狀態，有台灣留學生向媒體指出，昨天經歷多次空襲避難，目前三餐無虞，「路上只剩下外送員」；教育部今（8）日指出，有22名台灣留學生在以色列就讀，目前均安，將密切關注留學生狀況，提供必要協助。
記者李琦瑋／綜合報導
據媒體報導，一名台灣留學以色列的研究生，昨天經歷多次空襲避難，並表示以色列經常遭受攻擊，大家原本習以為常，但這次事態不對，除了發射火箭彈，還有恐怖份子直接藉降落傘、地道潛入境內，甚至在街上掃射、綁架平民百姓、殺害士兵，還會大肆慶祝，非常殘忍。
該留學生目前居住在特拉維夫，位處以色列中部的商業市中心，昨天躲了4次空襲警報，大家都不敢出門，當空襲警報響起，大家只有1分鐘的時間能躲到安全地方，由於她住的地方沒設「防空室」，只能躲在樓梯間。
而原訂10月底開學，該留學生表示，目前正在靜觀其變，還未有返台打算，相信以色列軍隊很強，會很快平息這場戰爭，且目前三餐無虞，路上只剩下外送員。
教育部今天表示，112學年度在以色列就讀的台灣學生約22人，主要就讀於希伯來大學、海法大學、理工大學等校，經洽駐以色列代表處，目前留學生均安。
教育部說，將持續與駐以色列代表處保持聯繫，並隨時密切關注留學生的狀況，提供必要協助。