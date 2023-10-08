美髮女助理遭集體霸凌！2設計師遭解僱 警方、勞檢處雙雙出手
桃園某美髮店驚傳員工集體霸凌23歲女助理，一名網友在6日在「靠北美髮」PO文指出，經過該尖美髮店，赫然看到店內員工體罰女助理「半蹲、青蛙跳」，影片經PO網後，引發民眾議論，有名自稱該店設計師的網友則回覆，因為該名助理長期犯錯，但不想離開該店，因此選擇受懲處，「這些懲處是她自己提出來，不是我們要為難她」，而桃園警方今（8）日表示，將主動介入調查，並通知相關人員到所說明釐清案情，桃園市政府勞檢處則指出，已對店家開出限期改善單，店家目前已將2名設計師解僱。
記者孫唯容／綜合報導
臉書社團「靠北美髮」有名網友分享影片並發文指出，在桃園某理髮店，一名助理妹妹遭全店員工霸凌，不僅被罰半蹲、舉染燙盆、提水桶、罰青蛙跳、蹲地上等樣樣都來，還有設計師動手打助理妹，過程長達數小時，吃晚飯出來還在罰；當時在場的其中一名設計師則表示，事發原因是女助理去幫客人洗頭但沒有按照流程，「她所有藉口都搬出來了，但她兩年來每一天發生同樣事情」，而且「這些懲處是她自己提出來，不是我們要為難她，警察確實有來22:00左右，警察也問她問題，警察問她：妳能接受嗎是可以的嗎，她回應：沒事我可以我接受我自己的問題沒關係」。
經理在昨（7）日也留言指出，已聯絡助理的家長並承諾協助進行法律上追溯及執行，同時要求犯錯的兩位髮型師跟當事者道歉並協調和解，單位主管記大過處分，且公司會全力協助該位受害助理同仁進行法律上的追訴，讓霸凌者負起應有之法律責任。
不過，事件仍引發喧然大波，桃園警分局今表示，接獲報案後前往處理，經詢問當事人以及店家，是因為工作問題發生糾紛，不需警方協助處理，針對是否涉及違法行為，警方將主動調查，並通知相關人員到所說明釐清案情。
桃園市政府勞檢處表示，今天到店家檢查結果，店家並無訂「執行職務遭受不法侵害預防指引」等預防措施，將開出限期改善單，3個月後若無改善，將處3萬到30萬的罰鍰，而店家也告知已經將2名設計師解僱。
※【NOWnews 今日新聞
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