「翡翠騎士」全台首演高雄登場獲如雷掌聲 安可加碼兩首動漫組曲
國慶表演搶先看今（8）日下午在高雄登場！「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，今年首度受邀來台，將在國慶大會演出，在台灣的第一場表演就獻給高雄！高雄港七號碼頭湧入人潮，翡翠騎士148人大陣仗隊形一出場就震撼人心，獲得現場如雷掌聲，表演完畢時更「安可聲」不絕於耳，翡翠騎士感受到台灣人莫大熱情，史無前例加碼兩首「安可曲」。
記者鄭婷襄／高雄報導
「翡翠騎士」在國慶演出前搶先在高雄演出，高雄市長陳其邁、中華文化總會秘書長李厚慶皆出席一同見證在國慶前夕掀起的「翡翠騎士」旋風，翡翠騎士表演時整齊劃一的步伐、吹奏多首歌曲的精湛演出，以及活力十足的笑容，現場掌聲久久不斷。
高雄市長陳其邁表示，「誠摯歡迎翡翠騎士來到台灣，也感謝他們第一場演出就在高雄，熱情精湛的表演讓台灣民眾深受感染、非常感動。希望翡翠騎士與高雄有個美好回憶，也歡迎他們日後再回到高雄相聚！」
翡翠騎士在台灣的首場演出，就在高雄港七號碼頭登場，大批民眾湧入，現場座無虛席，翡翠騎士帶來多首耳熟能詳的動畫歌曲，也讓現場觀眾感到熟悉又親切，整場表演一氣呵成，熱烈掌聲久久不歇，「安可聲」不斷！翡翠騎士也感受到台灣民眾的熱情，大方加碼獻出兩首安可曲，也見證台日緊密熱絡的友好情誼，甚至不少人說覺得「意猶未盡」！
此次「翡翠騎士前進大港」國慶搶先看，高雄市政府也邀請高雄女中儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商表演藝術科，及啦啦隊世界錦標賽台灣代表隊參與現場演出，讓台日青年世代透過音樂建立友誼、深化交流，各隊伍的精采表現同樣讓民眾目不轉睛！