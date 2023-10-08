不是亂倒廢油！超派炸雞「最新聲明」全說了 總部：我們深刻反省
網紅Toyz日前拍片試吃「全台最有錢YTR」YouTuber超哥旗下品牌「超派炸雞店」新竹分店，近期公布該炸雞店員疑似將廢油倒入水溝，事件引發軒然大波。對此，超派炸雞總部稍早也發出最新聲明，表示分店「不是亂倒廢油」，但也會對本次事件深刻反省。
記者潘毅/綜合報導
昨（7）日Toyz發出「公審超派的炸雞店」新影片，除了評價YouTuber超哥「超派炸雞」店品項的口感之外，還公布了一段炸雞店員工疑似拿著大鍋子前往暗巷傾倒廢油的過程。
而今（8）日下午超哥也在臉書發出超派「聲明文」之外，超派炸雞總部也發出聲明書，表示分店員工當時並非「傾倒廢棄油」，而是粉料殘餘，因為店面屋齡老舊，水管太細才會出現本次影片中畫面。
超派炸雞總部聲明完整內容如下
對於這兩天,超派炸雞品牌加盟-新竹巨城店之經營行為,造成社會大眾觀感之不佳,總部對於此次事件先行致歉!
首先對於使用後廢棄油處理內容而言：
1.廢棄油會經由相關回收商家進行回收,回收過程還有相對應之費用返還，所以經營之商家不可能把廢油倒入水溝,而不進行回收之動作。
2.所有店家皆有安裝符合法規截油槽設備。
3.超派炸雞相關門店每日經營結束後，厨具及店內清潔都會有粉料殘餘,又因新竹巨城店租賃之铺面,屋齡老舊，水管太細而造淹水回流，因此現影片中畫面。總部對此事件教育督導不確實我們深刻反省,即刻對該店重點督導及相對應懲處。
此事件所造成之反面觀感，超派炸雞總部致上最誠摯的歉意並讓該店立刻與房東協調改善,加強排水工程。
超派炸雞品牌總部