國慶連假倒數2天「小心豪雨」！1圖看懂一週天氣 短期無颱風擾台
國慶連假已過完一半，明後兩天（10月9日至10月10日）將來到尾聲，中央氣象署表示，國慶連假後期天氣重點是「東北季風增強」，東北降雨多、沿海風力增強，但週三（10月11日）起水氣減少，一直到下週日（10月14日）回到白天悶熱、早晚天氣舒適的型態。此外，布拉萬颱風對台並無影響。
記者張志浩/綜合報導
氣象署說明，週一至週二受鋒面通過影響，台灣附近東北季風增強、水氣變多，北部及東半部全天都有短暫雨出現的機會，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區要小心「局部大雨或豪雨」；其它地區則是多雲到晴，午後有局部雷雨的天氣型態。氣溫上，東北部體感微涼，中南部早晚舒適，白天悶熱。
氣象署提及，週三至下週日水氣稍減，但北部、東半部由於仍處於東北季風迎風面，因此全天仍有局部短暫雨，中南部維持多雲到晴，午後山區及南部地區局部雷陣雨。氣溫上，東北部天氣轉為舒適，中南部在水氣進一步減少後，仍維持早晚舒適，白天悶熱。
氣象署提醒，未來一週東北風盛行，沿海風大，海邊活動或海上作業請注意安全，週一高屏沿海及恆春半島易有長浪。此外，昨（7）日生成的布拉萬颱風目前距離台灣長達3630公里之遠，未來強度雖然會快速提升，但路徑上朝日本東南方海面而去，對台並無影響。