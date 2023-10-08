以巴衝突爆發！火星人布魯諾急宣布「演唱會取消」 傳團隊失聯
巴勒斯坦激進武裝組織Hamas於昨（7）日從海陸空三路，對以色列首都在內的多個城市發動突襲，過程中至少發射5000枚火箭彈，造成數百名以色列人死亡，以色列現已進入戰爭狀態。其中美國歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）原本預計要在7日晚開唱於當地開唱，主辦單位緊急宣布演唱會取消，火星人布魯諾的團隊也迅速離開以色列，但一度傳出團隊失聯，幸好只是虛驚一場。
記者吳雨婕／綜合報導
Live Nation Israel在官方臉書宣布取消火星人布魯諾在以色列的演唱會，並將會為觀眾辦理退票，主辦單位緊急發文表示：「所有門票購買者，將收到自動退款至購買時使用的信用卡。在此時的困難時刻，我們與以色列居民、以色列國防軍戰士和安全部隊站在一起。」
火星人布魯諾於周三晚在以色列舉行了首場演唱會，場地擠滿6.3萬名粉絲，可見其人氣之高，原定7日晚間再度開唱，不過卻因為以色列突然發生戰爭，主辦單位因此緊急將演唱會取消，當時第一時間有消息傳出火星人布魯諾的團隊失聯，不過據英國《每日郵報》指出，火星人布魯諾的團隊已經照計畫在卡塔爾的路薩爾市舉行演唱會，因此推測火星人布魯諾已經安全離開以色列。